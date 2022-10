Arranquen les obres del PAI Portalet-Forn Vell després de 13 anys de bloqueig

Les obres de reurbanització de la zona finalitzaran en un termini de 6 o 7 mesos

Comencen les obres de reurbanització del PAI Portalet-Forn Vell de Foios. Una actuació molt esperada, que evitarà el trànsit pel casc vell del municipi, permetent l’obertura de carrers alternatius al carrer de la Sarieta. En paraules de l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz, “aquest projecte és la culminació d’un procés de molts esforços i negociacions. Va ser el primer gran problema urbanístic que començàrem a abordar en 2015 i, per fi, s’està executant per a donar solució als problemes dels veïns del carrer de la Sarieta i del casc vell”.

El PAI afecta una superfície de poc més de 10.000 m², però amb un gran impacte en el trànsit del municipi en ser la principal entrada al poble pel nord-oest. D’aquesta manera, la reurbanització de l’entorn suposarà l’increment de la trama viària i l’habilitació de vials alternatius, com la continuació del carrer Sant Vicent fins a l’avinguda del Nord, i Enric Valor amb Manuel de Valladares, a més de dos carrers interiors.

Les obres, que compten amb un termini de 6 o 7 mesos fins a la seua finalització, permetran també “avançar en la circumval·lació del poble per a evitar el trànsit oportunista, així com en la creació d’una gran ruta ciclopeatonal de tres quilòmetres que connectarà, de sud a nord, amb l’Anell Verd, l’antiga Via Xurra i la CV-300”, ha explicat Ruiz.

Després de 13 anys de bloqueig i de reivindicació veïnal, l’Ajuntament de Foios ha aconseguit posar en marxa un projecte que, com assenyala la regidora d’Urbanisme, Mari Carmen Cabo, “a més de tots els beneficis urbanístics que comporta, servirà també per a pal·liar els problemes que pateix l’últim tram del carrer Forn Vell quan es produeixen pluges intenses”.

Finalment, cal recordar que una vegada culminada aquesta actuació, s’alliberarà una parcel·la dotacional municipal de 1.200 m², l’ús de la qual es definirà en un futur atenent les necessitats del poble.