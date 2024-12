Intens mes de desembre per a l’alumnat treballador del Taller d’Ocupació Agenda 2030 de Burjassot

Desembre serà un mes de molta faena per a l’alumnat treballador del Taller d’Ocupació Agenda 2030 de Burjassot

Les activitats programades començaran el 3 de desembre en el CEIP Fernando de los Ríos

Desembre serà un mes de molta faena per a l’alumnat treballador del Taller d’Ocupació Agenda 2030 de Burjassot ja que visitarà els centres educatius del municipi amb l’objectiu de continuar conscienciant a les xiquetes i els xiquets de la casa en la importància de reciclar per a mantindre el medi ambient de la manera més neta i agradable possible.

Concretament, posaran l’accent en el correcte ús del contenidor de fem orgànic i, a l’una, reforçaran la formació en residus i reciclatge en general. A més de les sessions que desenvoluparan en cada centre, també mostraran l’exposició Menys és més que els ha cedit el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV).

Les activitats programades començaran el 3 de desembre en el CEIP Fernando de los Ríos al qual prendran el testimoni el CEIP Miguel Bordonau, el CEIP El Pouet, el CEIP Les Sitges i el CEIP Sant Joan de Ribera, que tancarà les activitats el 17 de desembre.

Les activitats estan dirigides a 3r i 4t de Primària, en sessions d’aproximadament 40 minuts.