IVEFA recapta més de 12.500€ per a les empreses damnificades de l’Horta Sud

L’Institut Valencià per a l’Estudi de l’Empresa Familiar recapta més de 12.500€ per a les empreses damnificades per la DANA a l’Horta Sud.

Els fons aniran destinats a l’Institut Empresarial de l’Horta Sud amb l’objectiu d’ajudar a la reconstrucció d’un teixit empresarial que genera més de 170.000 llocs de treball, el 80% del total de damnificats.

S’estima que unes 40.000 empreses familiars han estat afectades per la DANA. Boix assenyala que estos negocis, per l’arrelament en les comunitats on desenvolupen la seua activitat, exerceixen un paper clau en la recuperació de les zones afectades tot i haver patit de manera directa les conseqüències de la tragèdia.

Per això, IVEFA vol ajudar-los en el procés de reconstrucció, evitant les conseqüències econòmiques, socials i humanes que comportaria el seu tancament.

La copa solidària ha comptat amb la participació de més de 150 associats. Des d’IVEFA traslladen que, a hores d’ara, continuen rebent donacions però avancen que el total supera els 12.500€.

Amb tot, l’Institut Valencià per a l’Estudi de l’Empresa Familiar vol llançar el missatge que les empreses familiars no només són generadores d’ocupació local i cultura, sinó que ens identifiquen com a territori.