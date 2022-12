Joan Ribó ha participat en la sessió del consell d’administració de l’Autoritat Portuària, on ha votat en contra del projecte

L’alcalde de València, Joan Ribó, participa en la sessió extraordinària del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València.

“Estem davant una situació estratègica per a la ciutat, i no s’ha abordat de la manera adequada”. L’alcalde Joan Ribó ha participat este divendres en la reunió extraordinària del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València en la qual s’ha votat el projecte d’ampliació del Port, que ha sigut aprovat, però amb el vot contrari de l’alcalde de València. Ribó ha exposat les raons del seu rebuig, i ha alertat que “esta ampliació no serà beneficiosa per a la ciutat, sinó que suposarà un perjudici, i per això hem votat que no”.



L’alcalde ha denunciat que “no s’ha fet tot el necessari en este cas”, ni en termes jurídics, ni en el desenvolupament de les actuacions de millora que estaven previstes, ni en l’actualització dels estudis i previsions sobre les implicacions del projecte. D’ací, que la seua posició contrària. Tal com ha subratllat Ribó al final de la reunió, “quan escolte les persones que s’estan manifestant al carrer pel seu desacord amb este projecte, em venen a la memòria els moviments veïnals que en el seu moment reclamaven El Saler per al Poble, o que volien que el Túria fora una zona verda i no una autopista de set carrils”.

Ribó ha assenyalat la incertesa jurídica que es deriva del fet que l’Autoritat Portuària “siga jutge i part en la gestió de la Declaració d’Impacte Ambiental, DIA”. “Això no és en absolut normal perquè, generalment, qui fa el projecte no fa la declaració; això és una cosa absolutament irregular”, ha afirmat l’alcalde, qui ha alertat que això tindrà “conseqüències a nivell jurídic, com de fet ja s’ha presentat una demanda que ha sigut acceptada”. Ribó ha advertit que València “ja té experiència en situacions similars d’incertesa jurídica, com per exemple, en el cas de la ZAL, Zona d’Actuacions Logístiques, que portem arrossegant ja 25 anys, i que suposa una situació molt clara”.

D’altra banda, l’alcalde ha denunciat que les previsions de millores en zones de costa que estaven establides en l’anterior DIA “no s’han complit”. Tal com ha recordat, “en l’informe de Costas, Annex número 1, pàgines 68 i 69 de la DIA de 2007, fa 15 anys, es detallen una sèrie de mesures que han de dur a terme entre Costas i l’Autoritat Portuària respecte a les millores a realitzar en punts com a l’Arbre del Gos, el Saler i Pinedo, entre altres”. “Però no s’ha fet absolutament res: l’un per l’altre i tot està per fer”, ha denunciat Ribó, qui ha qualificat la situació de “molt greu”. De fet, ha recordat que València ha sigut reconeguda fa només uns dies com a Ciutat d’Aiguamoll pel Comité d’Acreditació Independent (CAI), sent l’única ciutat espanyola amb el reconeixement de Ciutat RAMSAR, la qual cosa posa de manifest, ha explicat l’alcalde, “els esforços que hem efectuat des de l’àmbit municipal per a mantindre i conservar l’Albufera”. “A nosaltres, el parc natural de l’Albufera ens sembla molt important a tots els nivells, i considerem que no s’està fent el que és necessari fer en este àmbit”, ha afegit.

Augmentarà el pas de camions per l’àrea metropolitana

A tot això, se suma un element de gran importància, com és la mobilitat. “Una ampliació importantíssima del Port suposarà un augment de la mobilitat de camions a València i la seua àrea metropolitana que no sabem quines conseqüències tindrà”, ha alertat Ribó. “Es parla de l’eixida nord, que hauria de ser subterrània o un pont… però que valdria centenars de milions; o solucions alternatives, però no s’han estudiat. I, mentrestant, tindrem el pas de nombrosos vehicles”. “El que tenim clar és que està ampliació no beneficia la ciutat, sinó que la perjudica i per això hem votat que no”, ha conclòs Joan Ribó.