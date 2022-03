L’Ajuntament convoca demà 5 minuts de silenci en solidaritat amb la població d’Ucraïna

L’alcalde, Joan Ribó, reunirà el Centre de Coordinació Operativa Municipal de València (CECOPAL) per estudiar les mesures necessàries per a l’acollida dels refugiats i refugiades procedents d’Ucraïna que ja estan arribant a la ciutat de València. L’alcalde valora també si serà necessari “introduir noves aportacions de l’Ajuntament de València per fer front a les despeses que supose acollir els immigrants d’Ucraïna”.

L’alcalde considera que “davant la situació d’emergència de persones refugiades d’Ucraïna que venen a la ciutat, estem estudiant reunir el CECOPAL per analitzar quina és la millor mesura i quines són les millors estructures per fer front a esta situació”. Ribó es planteja que València té “l’obligació” d’atendre els exiliats “com a ciutat refugi que sempre hem volgut ser i continuem sent”. En este sentit, i després que l’Ajuntament decidira destinar una partida de 200.000 euros a l’acollida dels ciutadans d’Ucraïna nouvinguts, l’alcalde es planteja si caldrà “introduir noves aportacions per fer front a les despeses”.

Per la seua banda, la regidora de Cooperació al Desenvolupament, Maite Ibáñez, ha anunciat que “entre ahir i hui ja s’han acollit unes 85 persones, amb perfil de famílies”. En este sentit, la regidora ha avançat que “este matí hem anat a visitar diferents recursos per conéixer de primera mà quina és la situació d’estes persones”. Ibáñez assegura que l’Ajuntament continua en “col·laboració amb diferents entitats per donar assistència, no només d’allotjament i alimentació, sinó també de traducció, ajuda psicològica i tràmits administratius amb els quals puguem ajudar”.

Cinc minuts de silenci

D’altra banda, l’alcalde ha convocat demà al migdia cinc minuts de silenci davant tots els edificis municipals de l’Ajuntament en solidaritat amb el poble d’Ucraïna. La convocatòria s’emmarca dins de les mobilitzacions proposades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per mostrar el suport dels ajuntaments espanyols amb la població d’Ucraïna.

