L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat hui la taula informativa instal·lada per l’Associació de Familiars d’Alzheimer (AFAV) a la façana principal de l’Ajuntament amb motiu del dia mundial d’esta malaltia mental. L’alcalde ha destacat “el treball desenvolupat per l’ AFAV, que amb la col·laboració d’institucions i entitats, treballa dia rere dia per donar suport a les persones malaltes, familiars i cuidadors, així com conscienciar de la necessitat d’apostar per la investigació per poder combatre esta malaltia”.

Joan Ribó ha manifestat que l’Ajuntament hui ha penjat al balcó de la casa consistorial la pancarta amb motiu del Dia Mundial de l’Alzhèimer dins la campanya que organitza anualment AFAV i que enguany es commemora amb la iniciativa RercordARTE, que, amb col·laboració municipal, ix al carrer per informar sobre esta malaltia a través de l’art urbà. Així, l’alcalde ha parlat del “suport que l’Ajuntament presta a les iniciatives desenvolupades per l’esmentada associació per aprofundir en la investigació i transmetre la necessitat de treballar els factors de risc”.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, també s’ha afegit a la campanya ‘un pòsit per l’Alzhèimer’.