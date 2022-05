L’alcalde rep la dama del tauler, qui visita per primera volta la ciutat per commemorar l’origen valencià de la disciplina

L’Ajuntament oferix el Saló de Cristall per celebrar un torneig d’escacs a proposta de Judit Polgar, la millor jugadora del món

L’encontre d’este divendres a la casa consistorial entre l’alcalde, Joan Ribó, i la millor jugadora d’escacs de la història, Judit Polgar, ha girat al voltant de la commemoració de l’origen valencià de la disciplina, motiu pel qual la gran dama del tauler visita per primera volta la ciutat. A proposta de l’esportista hongaresa, Ribó ha oferit el Saló de Cristall als membres de la Federació Valenciana d’Escacs presents per acollir un torneig, com ja es va fer fa 40 anys.

L’alcalde s’ha referit a les partides simultànies que Polgar disputarà demà a la plaça del Mercat i que “d’alguna manera suposen l’estrena d’este nou espai recuperat per a la ciutadania”.

“Quan Judit Polgar m’ha plantejat la possibilitat de fer al Saló de Cristall algun tipus de torneig, m’ha paregut una gran idea”, ha explicat Joan Ribó. “Vull manifestar la disponibilitat de l’Ajuntament a realitzar un esdeveniment així; és una experiència que podríem repetir”. L’alcalde ha fet l’anunci després de la recepció a la considerada millor jugadora d’escacs de la història, qui està entre hui i demà a la ciutat en el marc del programa de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana per celebrar que “va ser ací on es van gestar els escacs moderns”. Judit Polgar (Budapest, 45 anys) va batre el rècord en convertir-se en la Gran Mestra de més curta edat, va ser la primera dona a guanyar un campió del món —n’ha aconseguit vèncer 11— i ha encapçalat durant 26 anys el rànquing femení de la disciplina —fins que es va retirar—.

Durant la xarrada que han mantingut el màxim responsable de la ciutat i la jugadora, tots dos han subratllat el paper pedagògic dels escacs. Polgar ha obsequiat el regidor amb un tauler que ha signat amb la dedicatòria: “Els escacs són màgia per als xiquets i les xiquetes i per a l’educació”. Per la seua part, Ribó li ha fet entrega del llibre València per a visitants i veïns, de l’historiador Joan Francesc Mira i el fotògraf Francesc Jarque. L’alcalde ha mostrat les imatges de la Llotja que apareixen en l’obra, davant d’on la dama dels escacs disputarà este dissabte diverses partides simultànies. En eixe sentit, Ribó ha assenyalat que esta jornada esportiva “d’alguna manera estrena la plaça del Mercat, a falta d’algun detall, però que pràcticament està acabada ja”.

L’origen valencià

El component valencià dels escacs moderns ha estat altre tema de la conversa. Esta vinculació està reconeguda internacionalment en el document fundacional de l’edat moderna del joc, el poema Scachs d’amor, de 1475, obra d’autoria conjunta de Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles i Francí Castellví. L’altra gran aportació valenciana és la difusió internacional de les noves regles: un 15 de maig de 1495 es va publicar a València el Llibre dels Jochs Partits del Scachs en nom de 100, de Francesch Vicent.

Amb la visita de Polgar arranquen els actes organitzats per la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana, que culminaran en juliol amb el torneig València, bressol dels escacs moderns. Esta vesprada, la jugadora signarà autògrafs i atendrà aficionats que s’acosten a la sala de conferències del complex esportiu i cultural La Petxina. Després inaugurarà a la Sala dels Escacs una nova zona, on s’han plasmat en panells les vinyetes del còmic sobre la vida i l’obra de Francesch Vicent. A continuació, s’unirà a una taula redona sobre el passat i el futur del joc.

