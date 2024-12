José Antonio Rovira anuncia que tot l’alumnat d’Infantil i Primària afectat per la riuada ha recuperat ja l’activitat lectiva

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha anunciat que, amb la reubicació de l’Escola Infantil Rabisancho d’Alfafar al CEIP Sant Ignasi de Loiola de Picassent, tot l’alumnat d’Infantil i Primària afectat per la riuada del 29 d’octubre ha pogut recuperar l’activitat lectiva.

Això representa que el 95 % de l’alumnat afectat a la província de València ja ha tornat a l’activitat educativa, amb les garanties de seguretat necessàries.

Rovira ha detallat les mesures adoptades per la Conselleria d’Educació després de la riuada, que va afectar 48.751 alumnes de 115 centres educatius. Segons les dades aportades, ja més de 46.100 alumnes han recuperat les classes, quedant només tres instituts per tornar a l’activitat: IES Albal, IES María Carbonell de Benetússer i IES 25 d’Abril d’Alfafar. En el cas de l’IES 25 d’Abril, l’alumnat de 2n de Batxillerat ja ha reprès les classes en instal·lacions municipals.

A més, el conseller ha destacat que els danys a un centenar de centres educatius a la província ascendeixen a més de 1.000 milions d’euros, amb pèrdues en infraestructures, equipament, transport escolar, serveis de menjador, fons bibliogràfics, instal·lacions elèctriques i neteja extraordinària.

Mesures per garantir l’educació

En un altre ordre de coses, Rovira ha confirmat que les localitats afectades mantindran totes les unitats educatives durant el curs escolar 2025-2026, tot i una possible reducció d’alumnat, així com el nombre de docents. També ha subratllat el compromís del Consell amb la salut mental de l’alumnat i els docents, establint suport emocional i psicològic des del primer moment.

En relació amb la modalitat d’acolliment de l’alumnat en altres centres, Rovira ha detallat que els centres reubicats han rebut docents addicionals i s’ha ofert la possibilitat als estudiants afectats per la prova d’accés a la universitat (PAU) de presentar-se a la convocatòria ordinària de juliol.

Mesures en Cultura i patrimoni

En l’àmbit cultural, el conseller ha anunciat un paquet d’ajudes de 6 milions d’euros per a la reactivació de les indústries culturals afectades, amb un milió d’euros destinat al sector editorial per a la reimpressió de llibres perduts i 5 milions d’euros per a la reparació de danys materials en empreses i autònoms de sectors culturals.

Finalment, ha destacat que s’ha realitzat una inspecció dels Béns d’Interés Cultural (BIC) a les zones afectades, amb una intervenció immediata en llocs com la muralla de Cullera, el castell de Buñol i l’església Sant Jaume d’Algemesí. A més, ha recordat que s’està treballant per a la salvaguarda dels béns patrimonials en centres com Fira València, on s’han traslladat documents, llibres i peces culturals per al seu tractament i recuperació.

Amb aquestes actuacions, el Consell continua treballant per restaurar la normalitat en l’educació i la cultura de les zones afectades, donant resposta a les necessitats urgents de la comunitat educativa i cultural.

