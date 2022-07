Juan Botella: “les conseqüències de no portar immediatament arena a la platja del Perelló poden ser molt greus”

L’Ajuntament del Perelló ha reclamat a la Demarcació de Costes des del mes de maig una actuació urgent en una zona de la platja.

Els temporals de pluja del mes d’abril van provocar la retirada d’arena en una zona d’uns 200 metres a la platja del Perelló, la qual cosa ha tingut com a conseqüència que les lloses de suport de les escales de baixada del passeig a la platja i part de la fonamentació del mur queden al descobert.

Després de dos mesos d’insistència per part de l’alcalde, Juan Botella, i de l’edil de platges, Amparo Fernández, la Demarcació de Costes va assegurar que s’intervindrà en aquest mes de juliol. Demà, divendres, en una reunió entre totes dues parts s’ha de posar data definitiva a aquests treballs.

“Evidentment que el reposar la arena en ple mes de juliol suposarà molèsties als turistes en una zona de la platja del Perelló”, com ha assegurat Juan Botella, qui ha afegit que “les conseqüències de no fer-ho ara, malgrat ser temporada turística, poden ser molt greus, des que a l’agost perdem més zona de platja sense arena, passant perquè qualsevol temporal al setembre danye el passeig i provoque ensulsiades i danys en locals comercials, com ja va passar en 2020”.

El compromís és depositar entorn de dos mil metres cúbics d’arena a la platja del Perelló. “La prioritat és salvaguardar el que tenim en aquest moment”, com ha afirmat Juan Botella, conscient d’aqueixes molèsties en la zona de la platja entre els carrers Verge de Sales i Roger de Lloria, i ha assegurat que “ni aquesta actuació ni l’apilament massiu d’arena previst per Costes per a 2023 són la solució definitiva, però si el que necessitem a curt termini, perquè continuem reivindicant la construcció d’esculleres o esculls per a no tindre aquest problema de manera cíclica”.

Després de la reunió de demà amb Costes l’Ajuntament del Perelló informarà dels dies i horaris en els quals caldrà tancar un tros de la platja per a aquests treballs.