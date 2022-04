Pilar Bernabé: “Tornem a la normalitat de les nostres persones majors perquè practiquen una activitat física i envellisquen d’una manera saludable”

Els centres municipals d’activitats per a persones majors recuperen a partir d’este cap de setmana l’oferta de ball diumenges de vesprada. Tots els majors que vulguen eixir a la pista de ball podran fer-ho de forma totalment gratuïta, una oferta que suposa un suau exercici físic que resulta molt saludable i una possibilitat d’entablir relacions socials.

“Tornen els balls en Jubiocio per a les nostres persones majors”, ha anunciat Pilar Bernabé, regidora responsable de l’Àrea d’Envelliment Actiu. “Totes les persones majors que vulguen anar a ballar diumenges de vesprada ho podran fer de manera gratuïta”.

Els centres municipals d’activitats per a persones majors ja han représ gradualment els tallers i cursos dirigits a este col·lectiu. “Després de dos anys en què, per la pandèmia, han estat tancats els centres d’activitats, com els balls de Jubiocio, tornem a la normalitat i ho fem amb la gratuïtat total perquè les nostres persones majors practiquen una activitat física i envellisquen d’una manera saludable i activa”, ha celebrat Bernabé.

