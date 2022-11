El desenvolupament de les proves suposarà afeccions al trànsit rodat de 08.00 a 11.30 hores aproximadament

El passeig de la Platja de la Malva-rosa serà l’escenari de l’eixida i de la meta de la dècima edició de la 15K “València Abierta al Mar“, que se celebra el diumenge, 13 de novembre, juntament amb la segona edició d’esta mateixa carrera en format 7,5 K. Les dos proves, organitzades pel diari Las Provincias en col·laboració amb diverses associacions i entitats esportives, començaran a les 9 del matí i afectaran els carrers d’Algirós i de Poblats Marítims.



El recorregut de la carrera 15K, que es desenvoluparà de 09.00 a 11.30 hores, començarà al Passeig Marítim a l’altura del carrer de José Ballester Gozalvo amb Historiador Coloma en direcció a Alboraia. Continuarà pels carrers de la Font d’en Carròs, d’Isabel de Villena, de Séquia de la Cadena, i l’avinguda dels Tarongers fins a l’encreuament amb l’avinguda de Catalunya. Seguidament, en passar pel carrer de Clariano fins a arribar a l’altura del carrer de Gorgos, tornarà per l’altre sentit de Clariano, les avingudes de Catalunya i dels Tarongers, i els carrers de Lluís Peixó, i de Marí Blas de Lezo.

Els i les corredores tornaran per l’altre sentit de Marí Blas de Lezo i de Lluís Peixó, l’avinguda dels Tarongers, la Séquia de la Cadena, i el carrer d’Eugènia Viñes fins a la rotonda amb el carrer de la Mediterrània, per continuar pels carrers del Doctor Lluch, de la Mare de Déu del Sufragi, d’Eugènia Viñes, de Jose Ballester Gozalvo fins a arribar a la meta a l’altura del carrer de l’Historiador Coloma. Pel que fa a la prova 7,5 K s’adapta utilitzant el mateix circuit. Pel que fa a la prova 7,5 K, s’adaptarà i farà servir el mateix circuit.

Afeccions al trànsit rodat

A les 08.00 hores es tancarà al trànsit rodat el pas inferior de Clariano, a les 08.30 hores es col·locaran les tanques a la rotonda de la Torre de Miramar per segregar els vehicles de les persones participants i quinze minuts abans de l’inici de la carrera s’efectuaran la resta de talls del circuit.

Afeccions al transport públic

Les persones participants podran utilitzar els autobusos de l’EMT per a desplaçar-se fins a la zona d’eixida. Les línies 19, 31, 32, 92, 93 i 95 mantindran el seu recorregut habitual en direcció a la zona fins a les 08.45 hores, aproximadament. Amb l’inici de la prova, l’EMT ha planificat noves rutes per aproximar a les persones usuàries el màxim possible a la seua destinació. Tota la informació dels nous itineraris està disponible en la secció “Última Hora” de la web de l’EMT, en l’App i en xarxes socials.

Pel que fa a les línies 4, 5 i 6 del tramvia, patiran afeccions i talls de 08.30 a 11.20 hores. Recomanem consultar els canals de Metrovalència per tal de conèixer més detalls.