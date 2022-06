Aquesta edició del certamen, amb un marcat caràcter internacional, se celebrarà del 14 al 30 d’octubre

La Mostra de Pallassos i Pallasses de Xirivella se celebrarà aquest any del 14 al 30 d’octubre. Una Mostra que arriba a la seua vint-i-novena edició i que reprén el seu format habitual després dels canvis patits els dos últims anys per la pandèmia, en els quals va haver d’ajustar-se a les restriccions sanitàries.



“La nostra cita cultural més rellevant ens obri la porta a uns dies desenfadats”, apunta l’alcalde Michel Montaner. “A base de persistència i il·lusió hem fet de Xirivella capital de l’humor senzill i natural. L’univers ‘clown’ apel·la al riure més autèntic, la que ens permet mofar-nos de nosaltres mateixos”, conclou l’edil.

Durant dèsset dies Xirivella acollirà més d’una trentena d’actuacions a càrrec de vint de les millors companyies del panorama ‘clown’.

“Després de dos anys en què hem estat molt limitats per les condicions sanitàries, en aquesta edició reprenem el caràcter més internacional de la Mostra, amb artistes de països com França o el Regne Unit. I continuem apostant per la qualitat en la programació amb companyies que han guanyat els principals premis nacionals i també han sigut reconegudes en certàmens d’altres països com l’Argentina o Suècia”, assegura Roberto Romero, regidor de Cultura.



En paral·lel a la Mostra se celebrarà la Mostreta escolar, destinada al públic infantil i que, com a novetat, enguany s’amplia a l’alumnat de 0 a 2 anys dels centres educatius del municipi, sumant-se a l’oferta ja habitual per als alumnes d’Infantil i Primària.



La Mostra, declarada com a Festa d’Interés Turístic Provincial, tornarà a involucrar a col·lectius com el de Dons Clown de Xirivella, que en aquesta edició participarà amb l’exhibició de ‘Els 60 són nostres’ i en les animacions que es realitzen en el municipi amb l’objectiu d’anunciar al certamen. L’associació Més Riure de Xirivella serà l’encarregada d’impartir els tallers de risoterapia. A més, hi haurà cursos de ‘clown’, a càrrec de l’Escola de Clown Filles i Fills d’Augusto, també de la localitat. A tot això se li sumaran exposicions, clownferencias… per a compondre una programació de gran qualitat.



Uns dies en què el món ‘clown’ envairà la ciutat, ja que la programació de la Mostra s’acosta a les diferents zones del nucli urbà amb actes en el Barri de la Llum, Zamarra, Zona Centre, Sant Ramón i Avinguda Constitució, facilitant l’accés a la cultura i vertebrant la històrica relació del municipi amb l’humor.