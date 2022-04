La Regidoria de Cultura llança ‘Nit a la Biblioteca’, en la qual 25 xiquets i xiquetes d’entre 8 i 10 anys podran dormir en la infraestructura

La iniciativa es desenvoluparà entre el divendres 22 i el dissabte 23 d’abril i forma part de la programació de la Setmana del Llibre 2022

La Setmana del Llibre 2022 d’Almussafes inclourà la celebració de la primera ‘Nit a la Biblioteca’, una activitat en la qual 25 xiquets i xiquetes d’entre 8 i 10 anys podran pernoctar en aquesta infraestructura pública i participar en els jocs i dinàmiques preparats per dos monitors. La proposta és gratuïta i les inscripcions ja poden realitzar-se.

L’Ajuntament d’Almussafes comença a revelar novetats de l’agenda d’activitats organitzada per la Regidoria de Cultura per a commemorar la Setmana del Llibre de 2022. La primera d’elles és ‘Nit a la Biblioteca’, una proposta d’animació lectora que es durà a terme del divendres 22 d’abril a les 21 hores i fins a les 9 h del matí del dissabte 23 del mateix mes i que està dirigida per a menors d’entre 8 i 10 anys.



“Hem d’estar contínuament innovant perquè les noves generacions descobrisquen el poder de la literatura, que ens obri la ment i ens porta a altres mons, imaginaris o no, perquè somiem, gaudim, descobrim i desenvolupem la nostra part més creativa i crítica. Això es pot fer de moltes formes i considerem que plantejar una activitat amb pernoctació pot ser un bon al·licient per a animar a la infància a assistir”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



En aquesta primera edició de la proposta, que estarà coordinada per dos monitors i comptarà amb un total de 25 places, els xiquets i les xiquetes que s’inscriguen coneixeran nombrosos personatges de ficció i gaudiran realitzant jocs i dinàmiques relacionats amb els llibres. A més, tindran l’oportunitat de compartir amb les seues amistats una vetlada en un entorn singular. “No tots els dies sorgeix l’ocasió de dormir envoltat de milers d’històries mítiques, per la qual cosa diria que es tracta d’una experiència màgica”, afirma l’edil.



Les inscripcions poden realitzar-se de manera gratuïta a la Biblioteca Pública Municipal, des d’on informen que les persones que finalment siguen admeses en l’activitat tan sols hauran de portar el sopar del dissabte i un sac de dormir, ja que el consistori convidarà al desdejuni del dissabte.

