La Campanya «A l’estiu cap casa sense menjar» beneficiarà 120 xiquetes i xiquets de Picassent

Un total de 24.000 euros han sigut destinats a la partida pressupostària d’esta iniciativa de la Regidoria de Benestar Social

Per assegurar l’alimentació als xiquets i les xiquetes de les famílies més vulnerables de la localitat



Enguany, la campanya ha inclòs com a novetats importants per una banda que, per primera vegada, també van a poder beneficiar-se els menuts que tenen la beca B, i en segon lloc, estes ajudes han sigut dotades amb un caràcter social, establint un barem sobre els ingressos de les famílies amb l’objectiu de beneficiar exclusivament a les famílies amb menys recursos.



Així, cada xiquet o xiqueta rebrà xecs per valor de 200 euros que només podran canviar, únicament i exclusivament, per productes de primera necessitat: carn, peix, congelats, fruita i verdura, al supermercat MasyMas.

El regidor de l’àrea coordinadora d’estes ajudes, Carles Silla, manifesta al respecte que, «L’Ajuntament, novament, prioritza les polítiques socials que van dirigides a les persones que tenen menys recursos.

D’esta manera, no només es beneficia el menut o la menuda, sino també, tota la família» A més, continua, «estes ajudes pretenen alliberar durant els mesos d’estiu el cost de la compra d’aliments, ja que els menjadors escolars estan tancats. Des del departament de Serveis Socials ja s’està treballant per augmentar, de cara al pressupost de 2025, la quantia econòmica d’este programa».