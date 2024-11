La campanya ‘Black Day – Queda’t a Mislata’ impulsa el comerç local

La campanya tindrà lloc durant tota la jornada del dijous, 28 de novembre, i comptarà amb una àmplia participació de comerços adherits, en els quals es podrà gaudir d’ofertes i promocions especials

L’Ajuntament de Mislata llança la seua nova campanya de promoció del comerç local sota el lema “Queda’t a Mislata”.

En aquesta iniciativa, coneguda com “Black Day”, es busca fomentar les compres en els establiments de proximitat, incentivant el consum responsable i el suport als xicotets negocis de la localitat. Una campanya secundada per la Secretaria d’Estat de Comerç, Cambra d’Espanya, Cambra de València i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

La campanya tindrà lloc durant tota la jornada del dijous, 28 de novembre, i comptarà amb una àmplia participació de comerços adherits. Durant aquest dia, els veïns i veïnes podran gaudir d’ofertes especials, promocions exclusives i un ambient únic que reforça el compromís del municipi amb el seu teixit comercial. A més, un dels comerços destacats de la campanya, ha elaborat unes galetes especials per a l’ocasió que seran entregades per compres superiors a 20 euros, presentant els tiquets en el punt d’informació que s’instal·larà en el municipi.

En la presentació de la campanya han sigut presents Toni Pérez, regidor de Comerç, Pepi Luján, tinent d’alcalde, i Alfredo Catalá, regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, així com representants de la Cambra de València i del teixit comercial del municipi.

L’Ajuntament, a través de la seua Àrea de desenvolupament local, Mislata Impulsa, subratlla la importància d’aquestes accions per a dinamitzar l’economia local i consolidar el comerç de proximitat com una alternativa sostenible enfront de grans plataformes. Aquest esforç s’emmarca en les estratègies municipals per a enfortir la identitat comercial de Mislata i acostar a la ciutadania productes i serveis de qualitat i proximitat.