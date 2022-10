El títol de Capitalitat Cultural que ostenta Alzira durant aquest any 2022 està funcionant i serveix de potent altaveu per a la programació que trimestralment prepara el departament de Cultura. Així, Alzira ha experimentat un augment en el número d’abonaments per al Gran Teatre, més de dos-cents. El regidor de cultura, Alfred Aranda, manifesta la seua alegria i qualifica aquesta xifra de rècord:

Més de dos centenars d’abonaments s’han venut per a esta temporada que aquest diumenge s’estrena amb un potent cartell encapçalat pel consagrat actor José Sacristán, amb l’obra “Señora de rojo sobre fondo gris”. Una de les apostes fortes de l’àrea de Cultura del consistori alzireny. Aranda també recorda que altres actes també s’orienten al centenari de Joan Fuster.

L’abonament de temporada, que l’Ajuntament d’Alzira va llançar al mes de setembre, inclou l’assistència a sis espectacles per un preu de quaranta-cinc euros, en preu normal, i trenta-dos per a jubilats i carnet jove. El preu individual de cada obra és de vuit euros i de 15 la protagonitzada per Sacristán. Preus assequibles per a que la societat alzirenya s’anime a acudir als actes que precedeixen als premis literaris:

Les jornades culturals programades al Gran Teatre precediran a la gala d’entrega dels premis literaris ciutat d’Alzira el pròxim 11 de novembre.