La Casa Museu Blasco Ibáñez acull, des del 27 d’octubre i fins al 19 de març de 2023, l’exposició “Segrelles i Blasco: dibuixant les paraules”, una mostra que recull làmines i esbossos que el pintor Segrelles va realitzar per il·lustrar quatre novel·les de Blasco Ibáñez. La regidora de Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que “Blasco Ibáñez tenia un gran instint com a editor i volia que les seues novel·les es publicaren amb il·lustracions d’artistes capdavanters. Però, tot i que li va fer l’encàrrec, les il·lustracions mai es van arribar a fer públiques”.

Per a la regidora, per tant, “esta exposició oferix al visitant trobar-se per primera vegada amb unes obres de Segrelles pràcticament desconegudes per al gran públic”.

Per la seua banda, el comissari de la mostra, José Enrique Segrelles, ha afirmat que “amb esta mostra volem compartir amb el públic la col·laboració que, fa un segle, van mantindre dos dels personatges més internacionals de la nostra cultura per il·lustrar les novel·les “La catedral”, “El intruso”, “Los muertos mandan” i “Flor de mayo”.

Segrelles ha explicat que “s’han seleccionat 24 obres, totes elles excel·lents monocroms, on el pintor mostra un magistral domini del clarobscur i una màgica habilitat per jugar amb llums i ombres. A més, algunes de les pintures mai no s’havien exhibit, són inèdites o formen part de col·leccions particulars i, per tant, el públic podrà gaudir-les per primera vegada”.

El comissari de l’exposició explica que “ens trobem amb tècniques tan variades com olis, aigualiments, llavats de tinta xinesa, grafits o aiguades de molt diversa temàtica. Algunes peces reflecteixen la realitat de la vida, d’altres conten les misèries, unes altres afegixen elements idealistes i romàntics, mentre que d’altres tendixen al fantàstic o el macabre, totes elles bon exemple de la genialitat expressiva que Segrelles tenia amb els pinzells”.

La relació entre Blasco Ibáñez i Segrelles

Blasco Ibáñez li va demanar a Segrelles que pintara uns 120 dibuixos per il·lustrar quatre de les seues novel·les. L’escriptor havia descobert la pintura de Segrelles en 1921 i la seua obra el va captivar. Tot i que Segrelles va complir amb el pacte, l’editorial Prometeo mai no va publicar les quatre novel·les de Blasco il·lustrades per l’artista d’Albaida per raons desconegudes.

L’exposició es podrà visitar a la Casa Museu Blasco Ibáñez, des del 27 d’octubre fins el 19 de març de 2023, en el seu horari habitual de dimarts a dissabte, de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00, i diumenges, de 10:00 a 14:00.