La CHJ repara d’urgència la mota del Xúquer trencada per la DANA

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) ha iniciat aquest dijous els treballs de reparació de la mota de protecció del riu Xúquer que va cedir arran de la crescuda provocada per la DANA del 29 d’octubre.

La ruptura de la mota va causar greus inundacions a Polinyà i Riola, així com a zones rurals de municipis com Cullera, deixant una sensació de desprotecció en tota la comarca de la Ribera Baixa.

Segons Òscar Navarro, alcalde de Polinyà, «mai abans el Magre havia desbordat per si mateix el Xúquer». Aquesta situació ha canviat la percepció a la comarca, que històricament associava aquestes inundacions a factors combinats, com les aportacions d’altres rius o la manca de la presa de Tous. Els alcaldes de la Ribera Baixa han sol·licitat una reunió amb el Comissari d’Aigües per abordar els danys en les infraestructures de protecció i planificar solucions a llarg termini.

La CHJ va iniciar la reparació de la mota aquest dijous com a intervenció provisional, segons ha explicat Navarro, per evitar noves inundacions davant de possibles cresques del riu. A Polinyà, aquesta mota és l’última barrera de defensa, ja que el Xúquer anega camps abans d’arribar-hi.

Quant a la recuperació del municipi, Navarro ha detallat que encara queda pendent la restauració d’instal·lacions esportives i altres infraestructures. L’Ajuntament ha afrontat despeses d’entre 40.000 i 50.000 euros per a actuacions immediates, mentre que la reposició total d’infraestructures podria ascendir a centenars de milers d’euros.