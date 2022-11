La investigadora de la Facultat de Medicina María Martín Grau ha sigut premiada amb el guardó Innovació en Biomarcadors que atorga l’empresa sueca Olink Proteomics a joves científics i científiques. Es tracta d’un premi anual creat en 2019 amb el proposit d’alentar i motivar els joves investigadors i investigadores en el descobriment de biomarcadors en les seues recerques.

La concessió del premi s’ha anunciat aquest migdia durant el Congrés Biomarkers of the Future celebrat a París. Un jurat internacional ha indicat que la guanyadora del premi per a joves investigadors 2022 ha sigut María Martín-Grau, de la Universitat de València, pel seu treball sobre ‘Les primeres etapes de la NAFLD canvien els perfils metabolòmics del sèrum’

Graduada de Bioquímica i Ciències Biomèdiques de la Universitat de València (UV), Maria Martín-Grau va realitzar el Màster en Investigació Biomèdica de la UV i va centrar el seu treball final en l’“Estudi metabolòmic i histològic de les alteracions hepàtiques subclíniques induïdes per dieta rica en greix en rates wistar” en el grup de Metabolòmica i Imatge molecular pertanyent a la UV (UCIM) i al INCLIVA. Ha participat en diferents projectes d’investigació nacionals i internacionals sobre aquest tema. En l’actualitat és estudianta predoctoral en el programa de doctorat en Medicina (UV) des de 2018 en el grup de Metabolòmica i Imatge molecular i contractada com a investigadora predoctoral pel Programa Atracció de Talent de la UV des de 2021. El seu projecte de tesi titulat “Estudi longitudinal del desenvolupament de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD). Interacció dieta – microbiota intestinal – teixit adipós – fetge” se centra en l’estudi longitudinal d’una malaltia metabòlica hepàtica, la malaltia del fetge gras no alcohòlic. A través de la tècnica de la metabolòmica, busquen biomarcadors predictius de la malaltia de diferents mostres biològiques per a intentar diagnosticar la malaltia el més prompte possible. Desenvolupa les seues investigacions en un model animal, però amb la idea de poder traslladar els seus resultats a la clínica. Part dels resultats de la seua tesi doctoral han sigut presentats en el congrés internacional de Biomarcadors per al Futur que li acaba de concedir el premi a la Innovació en Biomarcadors. Sota el tema Biomarcadors en 2023: Aplicacions emergents, el treball de María Martín ha competit amb altres 30 investigacions de participants dels cinc continents. Els treballs presentats cobrien més de deu camps diferents entre els quals es troben les malalties infeccioses, la neurologia, el metabolisme, la cardiologia, l’oncologia i l’hepatologia.

El congrés, celebrat a París, s’ha centrat en l’aplicació de la proteòmica dirigida d’alt rendiment com a ferramenta clau per a comprendre la biologia i la fisiopatologia, així com per a identificar biomarcadors proteics per al diagnòstic precoç i la progressió de les principals malalties complexes.

“La proteòmica és encara un camp d’investigació relativament nou i en ràpid creixement. No obstant això, el fort augment de la demanda de proteòmica ha creat una escassetat mundial d’investigadors qualificats en aquest camp. Les universitats per si soles no poden proporcionar la competència que el món demana”, explica el professor Alexandre Mebazaa, vicedegà de la Facultat de Salut de la Universitat de París i president del jurat. “Les iniciatives institucionals i industrials innovadores són per a animar als joves investigadors a explorar les noves fronteres de la proteòmica i traslladar-les a l’àmbit clínic. El premi Novelties in Biomarkers és un premi pioner que s’estableix com a exemple per a tot aquest camp d’investigació, i l’enorme interés que suscita el premi és una prova d’això”, conclou.