L’elaboració de l’Agenda 2030 és una de les iniciatives més importants del municipi

L’elaboració de l’Agenda 2030 avança a Quart de Poblet amb un nou pas essencial en el procés de participació ciutadana del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM). En aquest, els veïns i les veïnes tenen l’oportunitat d’opinar sobre quin model de municipi volen i quins són els principals reptes a abordar per a millorar la ciutat.

Després de consultar amb agents socials i econòmics, diferents àrees municipals i institucions, arriba l’oportunitat de la ciutadania i de donar veu als qui coneixen millor Quart de Poblet. I és que els i les habitants detecten diàriament problemàtiques i, a partir d’ara, podran realitzar les seues aportacions per a saber quin tipus de municipi és l’idoni per a residir. Per a això, s’ha llançat una enquesta ciutadana que es pot realitzar en línia a través del següent enllaç: https://quartdepoblet.governalia.es/consultes/?id=300. A més, per a aquelles persones que no tinguen accés a les tecnologies es realitzaran enquestes a peu de carrer per a garantir que tots els col·lectius tinguen veu en el procediment.

“Amb les recopilacions de les opinions, suggeriments i peticions es completa la fase de diagnòstic, essencial per a poder elaborar una proposta d’accions concretes per a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, que marca l’ONU i d’acord amb l’Agenda Urbana Espanyola, la fi de la qual és fer de les ciutats àmbits de convivència amables, acollidors, saludables i conscienciats”, ha destacat el regidor de l’àrea. I és que l’Agenda 2030 inclourà tots els plans d’acció des de la perspectiva aportada per tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació.

Amb tot, l’Agenda Urbana Espanyola aglutina els 17 ODS en 10 objectius fonamentals entre els quals es troben l’ordenació del territori, revitalitzar la ciutat, reduir els impactes del canvi climàtic, fer una gestió sostenible dels recursos o afavorir la mobilitat sostenible. Per a fer-ho possible es determinaran actuacions concretes en favor de les energies renovables, de l’augment de les zones verdes, del comerç de proximitat i de l’economia circular o d’un creixement urbà més sostenible. A més, l’Agenda 2030 suposarà l’evolució natural de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible, EDUSI, que afronta la seua recta final amb una execució del 75% dels seus projectes.

