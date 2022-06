Finalitzen les sessions de participació ciutadana

Durant les pròximes setmanes es processarà tota la informació per a elaborar un informe de resultats

El ple municipal aprovarà l’Agenda Urbana d’Alzira, en els pròxims mesos

Durant el mes de juny s’ha desplegat un important procés de comunicació i participació que ha involucrat a la ciutadania alzirenya en la definició de l’Agenda Urbana del municipi. Els alzirenys i alzirenyes han participat en este diagnòstic per a definir què fer a la nostra ciutat per tal d’adaptar-la als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 per a ciutats sostenibles, inclusives, segures i resilients.

La primera sessió es va celebrar el 8 de juny en el Claustre de la Casa de la Cultura, centrant-se en la identificació i caracterització dels principals problemes i reptes que Alzira ha d’afrontar.

La segona sessió es va celebrar 15 de juny a l’Escola d’Adults Enric Valor. En esta sessió, partint dels problemes i reptes identificats anteriorment, es va treballar en la identificació i selecció de possibles idees, actuacions i projectes que pugueren contribuir a la millora de la ciutat.

I finalment el dimecres 22 de juny es va celebrar la tercera sessió participativa en el Centre Veïnal dels Bases. En aquesta sessió, partint de les idees i actuacions seleccionats per a afrontar els reptes de futur de ciutat, es va treballar en la definició ajustada dels projectes.

Alzira és un dels 121 municipis espanyols elegits pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a elaborar esta important planificació local.

Durant les pròximes setmanes es processarà tota la informació recollida en les sessions per a elaborar un informe de resultats i valorar la possibilitat d’incloure part dels projectes definits per la ciutadania en la primera versió del Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Alzira “Un riu de futur”.

Pròximament s’espera aprovar en ple municipal l’Agenda Urbana d’Alzira, i fer un esdeveniment de presentació pública a principi de setembre.

Tota la informació sobre l’Agenda Urbana Municipal en www.alziraunriudefutur.es.