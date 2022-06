L’acte se celebrarà el pròxim 18 de setembre en la localitat



Com a prèvia a la Jura civil, el dia 17 de setembre tindrà lloc un concert homenatge als músics militars de Cullera que comptarà amb la participació de la Unidad de Música de la Guàrdia Civil

Mayor: «És un honor per a totes i tots nosaltres poder acollir un acte de tanta solemnitat»

La Comandància Militar de València i Castelló ha triat Cullera per a la tradicional Jura de Bandera Civil. L’acte tindrà lloc el pròxim 18 de setembre.

La capital turística de la Ribera acull aquesta festa que se celebra enguany per primera vegada fora de la ciutat de València amb l’objectiu d’acostar la Jura de Bandera Civil a tots els ciutadans i ciutadanes dels diferents municipis de la província de València.

«Per a Cullera és un honor acollir un acte de tanta solemnitat com aquest», ha expressat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. «Aprofitem per a reconéixer i agrair la labor exercida pel Lloc Principal de la Guàrdia Civil de Cullera i la de tots els homes i dones que la conformen», ha afegit el primer edil.

El consistori ha organitzat a més com a prèvia a la Jura de Bandera Civil, un concert homenatge als músics militars de Cullera que comptarà amb la participació de la Unidad de Música de la Guàrdia Civil i que se celebrarà el 17 de setembre a l’Auditori Municipal.

«Amb aquest concert volem posar en valor i reconéixer públicament la trajectòria i treball desenvolupat per les desenes de dones i homes músics de la nostra ciutat que van formar i formen part hui dia de les diferents Bandes militars del nostre país», ha assegurat Mayor.

«La Unidad de Música de la Guardia Civil no sol oferir concerts fora de Madrid. Han acceptat la nostra sol·licitud per la rellevància que té Cullera com a ciutat de músics. Per a nosaltres és per tant, un gran honor rebre’ls», ha explicat l’alcalde.

De les dos societats musicals que compta Cullera, la Societat Ateneu Musical de Cullera i la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia, han sorgit al llarg de la seua història milers de músics professionals que han desenvolupat i desenvolupen en l’actualitat brillants carreres musicals en les més prestigioses orquestres i bandes de música dels cinc continents.



D’aquest nombrós contingent una bona part s’han incorporat a les diferents agrupacions musicals integrades en les Forces Armades Espanyoles i molt especialment en la Banda de Música de la Guàrdia Civil, que en l’actualitat compta entre els seus membres a set músics de la localitat.



Jura de Bandera Civil



La Jura de Bandera Civil és un dels actes més solemnes que existeixen i no està reservat exclusivament al personal militar, ja que qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en una Jura civil.



El Ministeri de Defensa contempla tres requisits que tot ciutadà ha de complir si desitja participar en la Jura de Bandera: tindre complits els 18 anys, estar en possessió de la nacionalitat espanyola i no haver sigut declarat incapaç per una sentència judicial ferma.

Les persones interessades a jurar la bandera han de presentar la seua sol·licitud per via telemàtica a través del següent enllaç:



https://www.defensa.gob.es/galerias/defensa_yodocs/20210805-instancia_de_solicitud_jura_promesa_bandera.pdf



A més l’Ajuntament de Cullera habilitarà en l’Oficina ATÉN un punt d’atenció perquè els ciutadans i ciutadanes interessades puguen presentar la seua sol·licitud de manera presencial.