La Conselleria de Sanitat activa una Unitat d’Assistència Psicològica i mesures de salut per als afectats per la DANA

La Conselleria de Sanitat ha activat una Unitat d’Assistència Psicològica per a les famílies de les víctimes de les inundacions a la Comunitat Valenciana. Ç

Aquesta unitat començarà a operar el pròxim dimecres a Fira València, amb un equip de 30 psicòlegs i psiquiatres, 10 consultes i 2 ambulàncies medicalitzades per oferir suport emocional de 09:00 a 19:00 hores.

El conseller Marciano Gómez ha confirmat que l’assistència sanitària està garantida en totes les poblacions afectades per la DANA, amb 47 dels 57 centres de salut ja operatius i la resta oferint serveis en punts alternatius. A més, les urgències funcionen amb normalitat i s’ha posat en marxa un servei telefònic per a pacients crònics, atès per personal voluntari, que ja supera els 20.000 inscrits.

La Conselleria també està implementant mesures de prevenció per reduir riscos epidemiològics, amb la distribució de 800.000 mascaretes i recomanacions per a la neteja de les zones afectades, incloent l’ús de roba protectora i la desinfecció de ferides. Aquestes accions s’uneixen a iniciatives com l’administració de medicaments amb el DNI, reflectint el compromís de Sanitat amb la protecció de la salut pública.