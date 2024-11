La Conselleria de Sanitat fa una crida a la ciutadania per a vacunar-se contra la grip i la Covid-19, destacant la importància de protegir la població més vulnerable i reduir les complicacions associades a aquestes malalties.

Des del passat 4 de novembre, la vacunació està oberta a tota la població i es pot accedir sense cita prèvia als centres de salut per a la immunització.

Diversos estudis confirmen que la vacunació contra la grip redueix fins a un 50% els casos greus en persones majors i grups de risc. A més, evita complicacions greus com infarts de miocardi o ictus, que multipliquen el risc durant les dues setmanes posteriors a patir la grip. També es recomana actualitzar el calendari vacunal, especialment en infants menors de dos anys.

Per garantir el correcte desenvolupament de la campanya, s’ha establit un control rigorós de l’abastiment de vacunes en els municipis afectats per la DANA, assegurant l’accés de tota la població. La Conselleria també ha activat unitats mòbils de vacunació per a facilitar l’immunització sense cita prèvia.

Aquest dissabte, 16 de novembre, la unitat mòbil s’ubicarà a la plaça d’Espanya de Castelló, i el diumenge, 17 de novembre, a la plaça de l’Estadi de la Ceràmica de Vila-real, de 10 a 14 hores. Només cal presentar la targeta SIP per a rebre la vacuna.

Des de l’inici de la campanya a l’octubre, 727.322 persones han estat vacunades contra la grip i 439.772 contra la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. Per províncies, s’han administrat:

– Vacuna de la grip:

– València: 356.211

– Alacant: 287.130

– Castelló: 83.981

– Vacuna de la Covid-19:

– València: 219.068

– Alacant: 174.366

– Castelló: 46.338