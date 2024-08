Els agricultors de La Ribera Alta i Baixa pateixen les conseqüències del granís i el vent.

AVA-ASAJA demana ajudes urgents i peritacions ràpides per a pal·liar les pèrdues agrícoles.

La DANA que ha afectat estos dies la comunitat valenciana ha causat ja importants danys en àrees agrícoles de La Ribera Alta i Baixa. La pedregada, que va travessar una franja d’uns cinc quilòmetres des d’Alzira fins als termes de Benicull, Albalat de la Ribera i Polinyà de Xúquer, ha provocat la caiguda de cítrics i caquis, així com danys significatius en les fulles dels arbres.

Segons Pedro Juan Puchades, delegat d’AVA-ASAJA a Albalat de la Ribera, encara és massa prompte per a determinar amb exactitud el grau d’afectació, especialment en les taronges. “Aquesta tempesta ha suposat un colp dur en un any ja complicat per la sequera i l’augment dels costos de producció”, ha destacat.

L’organització agrària espera que la pluja continue caient però sense danys addicionals, per a fer front a la greu sequera que afecta la Comunitat. AVA-ASAJA també ha demanat a Agroseguro que accelere les peritacions en les parcel·les afectades i reclama a les administracions ajudes directes i mesures fiscals per als productors damnificats.