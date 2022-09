La Delegació de Govern ha suspès el trasbalsament d’arena previst des de la platja del Perellonet cap a la del Perelló. Este moviment d’arena estava previst per a juliol i, després de moure’l al 12 de setembre per no afectar a l’època turística, ha sigut cancel·lat després de trencar-se l’acord entre les dos poblacions.

La Delegació havia avisat que si algun dels dos pobles estava en contra, es pararien les accions. Va ser l’alcalde pedani del Perellonet, Luis Zorilla, qui envià un correu demanant que es parara. Per a la pedania de València, passar arena de nord a sud, atenent a les corrents marines, era una despesa poc útil, mentre que una barrera a la mar seria més efectiva.

Encara no s’ha decidit quina serà l’actuació per ampliar la quantitat d’arena al Perelló, però el que està clar és que no serà arena del Perellonet, al menys de moment.