La desocupació baixa a l’Horta Sud a les xifres més baixes dels quatre últims anys

En els mesos d’abril i maig de 2024 s’han produït més de 16.000 noves contractacions dins de la comarca

José F. Cabanes: “Per a aconseguir aquestes xifres és vital el paper que exerceix la Unió Europea”

La desocupació a la comarca de l’Horta Sud s’ha reduït en més de 10.000 persones en els últims quatre anys, la qual cosa suposa una important recuperació després de l’impacte que van produir la pandèmia de la COVID-19, les restriccions i el confinament.

Així, segons l’Observatori de l’Ocupació de la Mancomunitat de l’Horta Sud, basat en les dades que proporciona Labora, a finals de maig, la xifra de persones desocupades era de 32.458, la més baixa dels últims quatre anys, ja que va arribar a situar-se en 44.559 persones al gener de 2021.

Aquestes xifres situen la taxa de desocupació a l’Horta Sud en el 10,25%, per davall de la mitjana nacional, que estava el mes d’abril (l’última dada del qual es disposa) en el 12,29%, i a menys d’un punt de la mitjana autonòmica, establerta en el 9,42%.

Els mesos d’abril i maig

De fet, encara que la tendència al creixement de l’ocupació ha sigut gradual en eixe període de temps de quatre anys, en els últims dos mesos encara s’acusa més la recuperació, ja que les dades demostren que es produeix en quasi tots els municipis de la comarca.

“Mantenim la recuperació econòmica i de l’ocupació constant i, fins i tot, ha augmentat en els últims dos mesos. Per a aconseguir aquestes xifres és vital el paper que exerceix la Unió Europea, ja que són els fons europeus els que financen gran part de les polítiques actives d’ocupació que desenvolupem la Mancomunitat de l’Horta Sud i els vint ajuntaments. També totes les ajudes, plans i programes de formació que venen a través de Labora han sigut fonamentals. Per això és absolutament necessari que es mantinguen tots aquests fons en el futur”, valora el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Pugen els contractes

Així, el mes d’abril, la desocupació va descendir en 17 dels 20 municipis de l’Horta Sud, situant-se en 32.862 persones, enfront de les 33.274 del tancament de març. I a més, a l’abril es van produir 7.735 noves contractacions dins de la comarca.

Per part seua, al maig es va mantindre la tendència a la baixa de la desocupació ja que el mes es tancava amb 32.458 persones sense treball i quinze municipis van registrar descensos mentre que un poble es va mantindre estable. En eixe període, es van realitzar a la comarca 9.017 contractacions, a les quals caldria sumar més d’un miler de persones residents a l’Horta Sud que, segons la informació facilitada per Labora, van obtindre una ocupació en altres sis comarques (fins a 10.357 persones).

En termes numèrics, van ser Torrent (1.097), Quart (634) i Manises (630) les ciutats que major nombre de contractes van registrar, seguides de Catarroja (615) i Benetússer (584), segons les dades de l’Observatori, arran de la informació facilitada per Labora. Cal destacar que l’estadística registra 2.221 contractes a Aldaia, una xifra que es veu alterada per l’existència d’una empresa de treball temporal (ETT) que gestiona contractes per a tota Espanya i que s’imputen al municipi.

En termes comparatius amb el mes anterior, va ser Benetússer el municipi que major creixement de contractes va registrar al maig (415 nous). En percentatges, no obstant això, tenint en compte el nombre de contractacions respecte a la població en edat de treballar (de 16 a 65 anys), destaca Beniparrell, amb un 17,43%.

Per sectors econòmics, durant el mes de maig, la indústria manufacturera és la que va liderar les contractacions de persones de la comarca (1.119 peons), seguida de l’hostaleria (926 cambreres i cambrers), el personal de neteja (626) i el comerç (595 en funcions de venda).

La desocupació de les dones

Del total de 32.458 persones desocupades a l’Horta Sud, 20.229 són dones i 12.229 són homes, la qual cosa suposa una àmplia bretxa, una tendència que es ve repetint en els últims quatre anys. “Encara que les xifres ens permeten ser optimistes, analitzem amb les dades a la mà que la desocupació de les dones és quasi el doble que el dels homes. Per això, les accions del Pacte Territorial de l’Horta Sud, en el qual els sectors productius i els sindicats també participen, incideixen a aconseguir la inserció laboral de les dones, com també de la joventut”, explica el president, José F. Cabanes.