Una subvenció de més de 66.000 euros per a treballs de localització, exhumació i identificació

La vicepresidenta primera Natàlia Enguix destaca la importància de la memòria democràtica i els drets humans

La Diputació de València, a través de la delegació de Memòria Democràtica que dirigix la vicepresidenta primera Natàlia Enguix. Ha aprovat la concessió directa d’una subvenció a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. Per a la realització de treballs de localització, exhumació i identificació de víctimes de la Guerra Civil. En concret de persones enterrades en el cementeri local, amb la posterior identificació. L’import total de l’ajuda és de 66.628,73 euros, entre els pressupostos del present i l’any vinent.

Es pretén així, segons afirma la vicepresidenta primera i diputada de Memòria Democràtica, Natalia Enguix. “Col·laborar en la investigació, localització, exhumació i identificació de les restes de víctimes desaparegudes durant la guerra i la dictadura franquista.

Mitjançant la realització d’estudis històrics, arqueològics, antropològics i genètics. Per a contribuir a la implementació dels principis de veritat, justícia i reparació reconeguts pel Dret Internacional, vinculats als drets humans. La Diputació és una institució de referència en este sentit i continuarà sent-ho perquè els drets humans estan per damunt de tot”.

Esta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions

Esta subvenció és compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada. Sempre que la suma de totes elles no supere el cost total del projecte. Els gastos subvencionables amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024 seran els corresponents a la primera fase de localització, exhumació, treballs antropològics i presa de mostres i remissió a laboratori. Mentre que amb càrrec al pressupost de 2025 se subvencionaran els de la fase segona. Que són els treballs d’antropologia forense i identificació genètica.

Tal com destaca la vicepresidenta Enguix, “el pressupost de més d’un milió d’euros que destinem enguany a memòria demostra que, per a este govern de la Diputació. Continua sent una eina essencial en la societat actual per a construir un futur sòlid i democràtic”.

La partida d’ajudes directes ascendix enguany a un total de 210.000 euros, que se sumen als 850.000 euros -700.000 per a ajuntaments i 150.000 per a associacions. Que la Diputació de València va convocar al març de 2024. Pel procediment de concurrència competitiva, per a recuperació de patrimoni memorialista, en el cas de l’exhumació de trinxeres o la rehabilitació de refugis impulsades pels consistoris; i per a les exposicions, congressos, accions educatives i la resta d’activitats proposades per les associacions.