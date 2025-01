La Diputació ajudarà els municipis afectats per la dana a elaborar una agenda de reconstrucció per a optar a fons europeus

La Diputació liderarà l’elaboració de les agendes de reconstrucció

La Diputació de València jugarà un paper clau en l’elaboració dels Plans d’Agenda Urbana de reconstrucció per als municipis afectats per la dana, en col·laboració amb el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Este pla, que substitueix temporalment els plans d’agenda urbana tradicionals, permetrà a les localitats optar als fons europeus EDIL (Estratègies de Desenvolupament Integral Local).

El Govern d’Espanya ha destinat 10 milions d’euros per a este objectiu i ha sol·licitat a la Diputació que assumisca la licitació dels plans de reconstrucció dels municipis més xicotets, que no tenen capacitat per a desenvolupar-los de manera autònoma.

Un diagnòstic territorial per a accedir a les ajudes EDIL

Segons el diputat de Fons Europeus, Juan Ramón Adsuara, “els ajuntaments només necessiten elaborar un diagnòstic territorial de danys i prioritats actuals per a optar a la convocatòria extraordinària dels fons EDIL, que s’obrirà en uns quatre mesos”. Així mateix, ha destacat que “la Diputació actuarà com a enllaç entre els ajuntaments i el Govern central”.

Jornada informativa amb alcaldes i representants municipals

Este dimecres, l’àrea de Fons Europeus de la Diputació ha reunit més de 150 representants municipals, incloent un centenar d’alcaldes, en una jornada dedicada a explicar les estratègies per a accedir als fons FEDER a través de les EDIL. L’acte, celebrat a l’IVAF, ha sigut un èxit d’assistència i ha permés resoldre dubtes específics dels municipis afectats per la dana.

Juan Ramón Adsuara ha assegurat que “els municipis tindran una guia estratègica per a accedir als fons europeus amb més possibilitats d’èxit”. A més, ha destacat que “la Diputació de València continuarà al costat dels ajuntaments, actuant com a eix connector amb Europa per garantir que tots disposen de les ajudes necessàries per a reconstruir-se”.

Una oportunitat per a fomentar el desenvolupament sostenible

Les Estratègies de Desenvolupament Integral Local (EDIL) tenen com a objectiu fomentar el desenvolupament sostenible, integrant aspectes mediambientals, econòmics i socials. En el cas dels municipis afectats per la dana, les agendes de reconstrucció serviran com a base per a garantir un progrés sostenible i equitatiu en les àrees afectades.