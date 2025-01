La Diputació avança amb la reconstrucció del pont del riu Magre que va caure a Carlet

La diputada provincial de Carreteres, Reme Mazzolari, acompanyada per l’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha visitat les obres d’emergència activades per la Diputació de València per a la reconstrucció del pont sobre el riu Magre en l’accés a Carlet.

L’estructura va sofrir danys greus per l’avinguda d’aigua provocada per la dana del 29 d’octubre, la qual va afectar la seva estabilitat, causant el col·lapse de diverses piles i les obertures que les mantenien. A més, el mur de contenció del marge dret també va cedir, provocant el despreniment d’una part del passeig.

Reme Mazzolari ha anunciat que “si tot avança segons el que es preveu, abans de final d’any el pont estarà completament reconstruït”.

Per part seua, l’alcaldessa i diputada Laura Sáez, ha agraït a la Diputació tota la feina que estan fent per prioritzar la reconstrucció d’aquest pont.

La intervenció, amb un pressupost de 4,2 milions d’euros, millorarà la permeabilitat del pont per facilitar el pas d’aigua en cas de pluja extrema. Aquestes obres asseguraran la seva integritat durant esdeveniments meteorològics adversos.

El tram afectat del pont té una longitud de 45,50 metres i mantindrà la mateixa configuració de vorera i calçada. També es recuperarà el pas de serveis per restaurar la funcionalitat original de l’estructura. A més, es reconstruirà el mur de l’estrep dret i es milloraran els llits del riu per minimitzar possibles afectacions per l’aigua, garantint l’espai necessari per al seu pas.