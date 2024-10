La Diputació concedirà ajudes a 29 comparses de moros i cristians de nou municipis de la Ribera

L’objectiu del govern del president Mompó i la vicepresidenta Enguix és equiparar la festa amb les Falles.

Han demanat l’ajuda 406 comparses de 79 municipis d’11 comarques, a més de 19 col·lectius de la capital

La Pobla Llarga, amb huit col·lectius festers, Castelló i Alzira, amb cinc, i Rafelguaraf, amb quatre, són els municipis amb més sol·licituds presentades a la comarca, que rebrà prop de 15.000 euros per a la festa

La Ribera rebrà prop de15.000 euros de la Diputació de València per a la difusió de la festa de moros i cristians. Les ajudes arribaran a través de les 28 comparses de huit municipis de la Ribera Alta, i de la comparsa Templaris de la Taula Redona de Llaurí, a la Ribera Baixa, que han presentat la sol·licitud per a rebre els 500 euros anunciats per la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix. L’objectiu de l’ens provincial és reforçar la col·laboració amb la festa de Moros i Cristians.

Per municipis, La Pobla Llarga està representada per huit comparses, enfront de les cinc de Castelló i Alzira i les quatre de Rafelguaraf. Amb dos comparses subvencionades apareixen Antella i Senyera. Completen la representació de la Ribera Alta Càrcer i Sumacàrcer, amb un col·lectiu fester per municipi. Per part seua, la Ribera Baixa compta amb la comparsa Templaris de la Taula Redona de Llaurí.

La Diputació de València ampliarà la partida i destinarà una mica més de 200.000 euros per a les comparses de moros i cristians de la província que han sol·licitat l’ajuda de 500 euros anunciada per la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, qui coincidix amb el president de la corporació, Vicent Mompó, en la seua intenció “d’equiparar esta festa de gran arrelament als nostres pobles i ciutats amb la de les Falles”.

La convocatòria per a sol·licitar les ajudes es va publicar en el BOP del passat 10 de setembre i, complit el termini de presentació, la Diputació ha registrat 406 sol·licituds de comparses, filaes i associacions vinculades als moros i cristians. Estes sol·licituds provenen de 79 municipis, inclosa la capital, i d’un total d’11 comarques. “L’extraordinària resposta a la convocatòria que varem anunciar el mes passat demostra la implantació que té la festa en el nostre territori”, apunta Enguix, qui insistix que des de la corporació “farem el que estiga al nostre abast perquè la celebració de Moros i Cristians tinga major difusió”.

En la mateixa línia s’expressa el president de la Diputació, Vicent Mompó, ferm defensor de les senyes d’identitat i les tradicions valencianes, entre les quals s’inclouen les celebracions populars i en concret els moros i cristians. “Les nostres festes ens definixen com a poble, i per això estem compromesos en enfortir les ajudes que esta institució oferix als col·lectius que treballen incansablement per a mantindre vives les nostres tradicions. Continuarem apostant per la seua preservació, ajudant als qui fan possible que els Moros i Cristians continuen sent una part essencial de la cultura valenciana”, assenyala.

Una festa vertebradora

La procedència de les sol·licituds presentades demostra la implantació dels moros i cristians a la província i el seu paper vertebrador del territori. La Vall d’Albaida se situa com la comarca on més protagonisme cobra la festa, amb 137 comparses de 21 municipis que rebran els 500 euros anunciats per la Diputació. Però no és necessari desplaçar-se fins a l’interior de la província per a comprovar l’impacte de la festa. L’Horta Sud rebrà ajudes per a 91 comparses de 13 municipis; l’Horta Nord tindrà finançament per a 30 comparses de Paterna i Montcada; i la ciutat de València està representada per 19 comparses que es repartiran prop de 10.000 euros.

Per municipis, Paterna se situa al capdavant amb 21 sol·licituds presentades, seguida de prop per Ontinyent i València, amb 19 comparses subvencionades cadascuna, i Aldaia i Alaquàs, a l’Horta Sud, amb 17 i 15 col·lectius festers respectivament. En paraules de Natàlia Enguix, “la recent declaració dels Moros i Cristians d’Ontinyent com a Festa d’Interés Internacional demostra el potencial d’esta celebració en tota la província, i que no ens varem equivocar quan decidirem ajudar a eixes comparses que treballen molt dur i amb una tremenda il·lusió per a protegir i difondre la nostra identitat i el nostre patrimoni cultural”.

Mompó i Enguix destaquen que la Diputació “concedirà el mateix tractament a les dos principals festes de la província, donant resposta a una reivindicació històrica i després de diversos intents polítics que han quedat en una declaració d’intencions”.