L’àrea de Cultura comunica les diferents vies a través de les quals el públic interessat en el programa, totalment gratuït, pot fer les seues reserves.

Hi haurà concerts en el Teatre Principal, el Palau de la Música i la Beneficència i recitals en huit municipis de la província

La Diputació de València comunica el sistema de reserva d’entrades per als concerts i el cicle de recitals del tercer Festival Iturbi, amb un programa que inclou una vintena d’actes i que és totalment gratuït.

El certamen, que se celebra els anys en què no té lloc el Concurs Internacional de Piano Iturbi, de caràcter bianual, va ser presentat en maig pel diputat de Cultura, Paco Teruel, i la pianista Ana Guijarro, directora artística del festival, els qui van destacar “la dimensió internacional d’un esdeveniment que combina concerts en diferents escenaris de València i en huit municipis de la província”.

El tercer Festival Iturbi està programat entre el dijous 13 de juny i el dissabte 22 de juny, amb la participació d’alguns dels grans virtuosos del piano del moment. Claudio Martínez Mehner obrirà el certamen el 13 de juny en el Teatre Principal (19.30 h).

Un dia després, el divendres 14, serà Iván ‘Melón’ Lewis qui porte el seu jazz al Principal (19.30 h); el dissabte 15, també a les 19.30 h, serà el torn de Juan Floristán en el teatre de la Diputació; mentre que Akiko Ebi tancarà els concerts en el Principal el diumenge 16 (19.30 h).

L’intèrpret cubà ‘Melón’ Lewis repetirà el dissabte 15 en la sala d’actes de la Casa de Cultura de Torrent (19.30 h), i el diumenge 16 en el Claustre de la Casa de Cultura d’Alzira (19.00 h). A més, el Palau de la Música acollirà els dos últims concerts del Festival Iturbi els dies 21 i 22 de juny. El divendres 21, a les 19,30 h, torna a València Joaquín Achúcarro, director artístic del Concurs Iturbi, acompanyat per l’Orquestra de València baix la batuta d’Álvaro Albiach; i el dissabte 22, a les 19.30 h, tancarà el festival l’argentí Nelson Goerner.

El públic interessat en els concerts del Teatre Principal pot realitzar la reserva, de manera gratuïta, a través del portal https://www.servientradas.com/index.html, on els tiquets estaran disponibles, fins a completar aforament, des de 10 dies abans de cada activitat. Els concerts del Palau de la Música han de reservar-se a través del web https://palauvalencia.com/, mentre que la informació dels actes programats a les cases de Cultura de Torrent i Alzira pot consultar-se als ajuntaments de les dos localitats.

Cicle de Recitals

El Cicle de Recitals Iturbi va arrancar el 17 de maig en la Real Academia de España en Roma, amb el guanyador del Concurs Iturbi de 2023, Elia Cecino. La difusió internacional dels actuals guanyadors del certamen organitzat per la Diputació des de 1981 es completarà amb els concerts del propi Cecino a la Casa della Musica de Parma (dijous 4 de juliol, 21.00 h), i de Rachel Breen, tercera classificada en l’última edició, en el Convent dels Jacobins de Toulouse (dijous 5 de setembre, 20.00 h).

Abans, el Centre Cultural la Beneficència acollirà al juny els recitals dels tres guanyadors de l’última edició del Concurs Iturbi: Elia Cecino (dimarts 11, 19.30 h); Anthony Ratinov (dilluns 10, 19.30 h); i Rachel Breen (dimecres 12, 19.30 h). Les reserves poden realitzar-se, a partir del 4 de juny, en el portal http://entradesvalencia.com.

Entre el 8 i el 14 de juny hi ha programats altres sis recitals en altres tants municipis de la província. El dissabte 8, el pianista estatunidenc Anthony Ratinov serà el protagonista en el Teatre Begoña del Port de Sagunt (20.00 h); i un dia després, el diumenge 9, repetirà a la Casa de la Cultura de Xàtiva (12.30 h). Per part seua, Elia Cecino estarà el dimecres 12 a la Casa de la Cultura d’Utiel (19.30 h) i el dijous 13 a la Sala Gomis d’Ontinyent (20.00 h). El cicle de recitals el completa Rachel Breen, que arribarà el dijous 13 a Oliva (Centre Polivalent, 20.00 h), i el divendres 14 a Chelva (Hogar Musical Santa Cecilia, 19.30 h).

Tots els concerts programats en els municipis tindran accés lliure fins a completar aforament. Per a més informació pot contactar-se amb els diferents ajuntaments. Al seu torn, els mitjans de comunicació que desitgen acreditar-se, tant per als concerts del Festival com per al Cicle de Recitals, a València o en qualsevol dels municipis, poden fer-ho en el correu iturbi@dival.es, indicant el nom del mitjà, les dades de les persones que desitgen acreditar, i el concert o concerts en els quals estan interessats.

Finalment, el divendres 14 de juny, a les 12.00 h, el pati dels Scala de la Diputació acollirà una roda de premsa amb els pianistes Juan Floristán i Rachel Breen.