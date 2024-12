La Diputació de València ajuda a Favara a habilitar una aula de dos a tres anys en el col·legi Félix Olmos

La Diputació de València ha concedit una subvenció de 47.800 euros per a la construcció i adequació d’una aula destinada a xiquets i xiquetes de dos a tres anys al col·legi públic Félix Olmos de Favara.

Aquesta ajuda, inclosa en les subvencions provincials de 2024 i gestionada des de l’àrea de Cooperació Municipal, permetrà crear un entorn segur i adaptat per a les necessitats de l’educació infantil.

El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat la importància d’aquesta actuació per als municipis xicotets com Favara: “És un servei fonamental per a la conciliació familiar i el benestar dels més menuts”. Mompó ha posat èmfasi en la col·laboració constant amb els alcaldes i alcaldesses per conéixer i millorar la realitat de cada localitat.

Per la seua part, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha remarcat el compromís de la Diputació amb les actuacions educatives i sostenibles: “Sempre tenim en compte que, a més de millorar les infraestructures, es garantisca la seua seguretat i es promoga el desenvolupament sostenible”.

Actuacions clau per a l’adequació

L’Ajuntament de Favara intervindrà en l’adaptació d’una aula i un bany existents al col·legi Félix Olmos. Els treballs inclouen:

Millores en seguretat contra incendis , amb recorreguts d’evacuació adaptats.

, amb recorreguts d’evacuació adaptats. Accessibilitat universal per garantir l’ús inclusiu de les instal·lacions.

per garantir l’ús inclusiu de les instal·lacions. Eficiència energètica, amb mesures com un sistema de ventilació per a regular la qualitat de l’aire interior i la implementació d’elements d’estalvi d’aigua.

Aquestes actuacions responen a una visió sostenible, tal com destaca Enguix: “Les polítiques de sostenibilitat i reducció de l’impacte ambiental han d’estar presents en cada projecte municipal”.

Més inversions per a Favara

A més de l’ajuda nominativa, Favara ha rebut en 2024 una assignació de més de 1.170.000 euros dins del Pla Obert quadriennal de la Diputació, que ha incrementat els recursos en 207.000 euros respecte a l’anterior legislatura. També s’han sumat 240.000 euros provinents del Fons de Cooperació entre la Diputació i la Generalitat.

Aquestes inversions reafirmen el compromís de la Diputació de València per millorar la qualitat de vida dels municipis xicotets, posant l’accent en l’educació, la seguretat i la sostenibilitat.