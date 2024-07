La Diputació de València aprova 15 nous projectes del Pla Obert d’Inversions amb millores en xarxes d’aigua i instal·lacions municipals

L’àrea de Cooperació Municipal que dirigix la vicepresidenta Natàlia Enguix dona llum verda a les sol·licituds presentades per 13 municipis i una mancomunitat

La corporació provincial tornarà a aprovar nous projectes abans d’agost

El Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València continua funcionant a ple rendiment. Quan queden encara més de tres anys per davant perquè els municipis i mancomunitats transformen en millores reals per a les comarques els 350 milions d’euros que inclou este pla, l‘àrea de Cooperació Municipal que dirigix la vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha aprovat 15 noves sol·licituds, que se sumen als 30 primers projectes que ja van ser aprovats a principis del present mes.

Es tracta de 15 projectes presentades per 13 municipis i una mancomunitat. La major part d’actuacions proposades estan relacionades amb la millora del cicle integral de l’aigua, la rehabilitació d’edificis, obres d’urbanisme, adequació d’espais com a piscines, o adquisició d’immobles culturals.

La diputada de Cooperació Municipal, Natàlia Enguix, ha manifestat que “amb esta segona fase d’aprovació de nous projectes, consolidem l’avançament dels temps de presentació i assegurem que els municipis tindran totes les facilitats per a definir les seues prioritats i donar-los resposta amb ajuda de la Diputació”, subratllant que “convé que les iniciatives presentades siguen prioritàries per als ajuntaments i que tinguen molt clar que donaran resposta a estes necessitats, que s’acabaran executant en els pròxims mesos al costat d’altres projectes que ens plantejaran estos i altres municipis en el marc del Pla Obert”. Durant els pròxims dies, abans que comence el mes d’agost, està previst una nova aprovació de projectes per part de la Diputació.

Projectes més importants

Entre les sol·licituds aprovades, destaca per la seua important quantia la urbanització de la Plaça Vicente Barberá de Manises, que suposa una inversió de 1,6 milions d’euros. Este mateix ajuntament té projectat també la urbanització de la Plaça Cor de Jesús per 545.000 euros. Una altra actuació que suposarà la renovació de vies urbanes és la remodelació del Carrer Harmonia de Canals, per a això es destinaran 183.000 euros. Esta obra suposarà una millora del passeig per als vianants amb una separació de l’accés de vehicles.

Quant a la rehabilitació d’edificis municipals, sobreïx el de l’antic cinema d’estiu ‘California’, a Castelló, pressupostat amb 1 milió d’euros procedents del pla provincial. A més, els municipis de Foios i Estivella duran a terme la reforma dels seus consistoris, la qual cosa suposarà un cost de més de mig milió d’euros cadascun. Menció a part mereixen els 800.000 euros que Carcaixent dedicarà a l’adquisició d’un teatre auditori multiusos.

Les millores en el cicle integral de l’aigua es concreten en projectes com la construcció d’una planta per a l’eliminació de plaguicides en el subministrament d’aigua potable del municipi de Massalavés, amb un pressupost de 126.000 euros; les obres de substitució de la bomba d’un pou per al servici d’aigua potable de la Pobla del Duc; i la renovació del parc de comptadors domiciliaris en el nucli urbà de Llanera de Ranes, totes dos actuacions estimades en més de 40.000 euros cadascuna.

La vicepresidenta primera Natàlia Enguix ha recordat que el més important “és que cada municipi present els seus projectes quan estiguen madurs, quan estiguen segurs que els executaran. Per a això hem avançat la posada en marxa del pla i hem obert un termini ininterromput de presentació per a facilitar-los el procediment”.