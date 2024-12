La Diputació de València celebra el Nadal amb la Plaça del Nadal i el Mercat Màgic dels Reis Mags d’Orient

La Plaça Manises es converteix en un espai màgic per a tota la família amb una oferta d’activitats que inclou espectacles, tallers infantils, actuacions musicals i molt més.

Fins al 5 de gener, els visitants podran gaudir d’una àmplia varietat d’activitats nadalenques per a tots els públics.

Les casetes de fusta alberguen productes artesanals locals, com pessebres, dolços i embotits, on diferents municipis, mancomunitats, productors i associacions de la província de València podran donar a conèixer i vendre els seus productes. Aquesta acció contribueix a promocionar el turisme de les localitats valencianes.

El diputat de Turisme, Pedro Cuesta, ha destacat que la Plaça del Nadal serveix com a vitrina turística, cultural i gastronòmica de les comarques valencianes. A més, el lema “La llum que mai s’apaga” fa referència al suport a les localitats afectades per la dana.

Horaris i activitats

La Plaça del Nadal obre les seues portes diàriament de 10.30 a 14.30 h i de 17.00 a 20.00 h, excepte el 24 i 31 de desembre, i el 5 de gener, on l’horari serà només matinal. Les activitats inclouen espectacles musicals, titelles, teatre i danses tradicionals. A més, els més menuts podran gaudir de tallers infantils, contacontes i activitats manuals per a crear els seus propis adorns nadalencs i peces per al pessebre.

Els caps de setmana, de divendres a diumenge, la Plaça del Nadal acollirà el videomapping “La llum que mai s’apaga”, que es projectarà sobre les façanes dels palaus de la Diputació de València, il·lustrant la campanya nadalenca de la corporació provincial.

Oficina del Carter Real

Una altra de les activitats destacades és l’oficina dels Reis Mags d’Orient, on els xiquets podran entregar les seues cartes amb els desitjos per a la màgica nit del 6 de gener. Aquesta oficina estarà oberta del 27 de desembre al 5 de gener.

Tots els detalls i activitats es poden consultar al web oficial de la Diputació de València: www.dival.es.

No et perdis l’oportunitat de viure el Nadal valencià en la Plaça del Nadal i gaudir de la màgia d’aquesta època en ple cor de la ciutat de València.