La Diputació de València conclou la campanya de neteja de platges amb la visita d’Avelino Mascarell a Tavernes de la Valldigna

El diputat provincial de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha visitat Tavernes de la Valldigna juntament amb l’alcaldessa Lara Romero, en el marc de la finalització de la campanya de neteja de platges d’enguany, que s’ha allargat fins a la primera quinzena d’octubre.

Aquest estiu, la Diputació de València ha gestionat la recollida de 340,15 metres cúbics de residus amb prop de 1.500 passades de neteja en quinze municipis costaners.

Entre les actuacions destacades, la institució provincial ha col·laborat en la retirada de dos dofins morts trobats a les platges de Tavernes de la Valldigna i Puçol, garantint així la salubritat de les platges. Mascarell ha subratllat la complexitat d’aquest tipus d’operacions, que en moltes ocasions sobrepassen els recursos tècnics i econòmics dels ajuntaments, motiu pel qual la Diputació ha incorporat millores per gestionar aquest tipus de residus.

El diputat també ha destacat la importància del cribratge de l’arena, que es realitza des de la primavera per oxigenar-la i eliminar virus, bacteris i fongs, garantint la seguretat de les platges durant tota la campanya.

Avelino Mascarell ha aprofitat la visita per anunciar la renovació de la maquinària i els vehicles utilitzats en el servei de neteja, amb l’adquisició d’una nova màquina rastrilladora i diversos tractors, així com la millora de les condicions econòmiques per als municipis adherits, que només han d’assumir un 7% del cost del servei gràcies a la contribució de la Diputació.