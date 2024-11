La Diputació de València coordina amb Creu Roja l’entrega de kits d’abric en municipis afectats per la DANA

Durant el dimarts i el dimecres, es repartiran 1.800 caixes amb materials estandarditzats de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, que donaran cobertura a 9.000 persones d’Aldaia, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picanya, Albal, Alfafar i Beniparrell

La Diputació de València coordina amb Creu Roja l’entrega de kits d’abric i higiene de la Direcció General de Protecció Civil a la població afectada per la DANA en els municipis d’Aldaia, Catarroja, Paiporta, Sedaví, Picanya, Albal, Alfafar i Beniparrell.

El dispositiu, que es durà a terme durant les jornades del dimarts i el dimecres davant la previsió del descens de les temperatures, suposarà el repartiment per part de Creu Roja de 1.800 caixes que donaran cobertura a 9.000 persones; es tracta de kits amb materials estandarditzats de Protecció Civil que, mitjançant un acord entre el Ministeri de l’Interior i l’entitat social, esta última realitza l’entrega amb la col·laboració de la Diputació de València, que coordina la distribució en les poblacions.

El repartiment s’està duent a terme en diferents punts de distribució d’estos municipis, que han sigut seleccionats per la Diputació de València juntament amb els ajuntaments. Es tracta de caixes que inclouen elements essencials per al descans i la higiene d’una família integrada per cinc persones; conté cinc llits inflables, cinc mantes acríliques polars, una bomba d’unflat manual i cinc necessers amb productes d’higiene, una tovallola i un llençol d’un sol ús.

“Estem posant totes les nostres ferramentes al servici de les entitats per a donar resposta als nostres pobles, amb les persones en el centre de les nostres actuacions”, ha apuntat el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. En este sentit, ha assenyalat que des del primer moment la corporació provincial ha posat tots els seus mitjans al servici dels alcaldes i alcaldesses. “Volem que sàpien que en estos moments tan complicats, la Diputació està al seu costat, ajudant-los en tot el que necessiten; a les actuacions de reparació en carreteres, recuperació de les xarxes d’aigua potable, treballs d’auxili i neteja per part del Consorci de Bombers i les inversions d’urgència, s’han sumat també altres mesures de caràcter administratiu i tributari amb la finalitat de facilitar el treball als alcaldes i alcaldesses, a més de mediar i col·laborar amb altres institucions i organismes”, ha destacat.