La Diputació de València destina 71 milions d’euros a la reconstrucció dels municipis afectats per la DANA

La Diputació de València ha reunit en la seua seu central als alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per la DANA per abordar la reconstrucció després de la tragèdia.

L’ens provincial ha fet una primera valoració de 1.300 milions d’euros en danys en el conjunt d’infraestructures, només en les quatre comarques la gestió de les quals ha estat assumida per la Diputació: Requena-Utiel, Camp de Túria, la Serrania i La Foia de Bunyol-Xiva. Quedaria, per tant, sumar els danys a l’Horta Sud i a les dos Riberes, en mans de la Generalitat Valenciana.

Des de l’àrea de carreteres, la pèrdua es calcula en més de 100 milions d’euros entre la xarxa provincial i les vies de titularitat local amb totes les seues estructures en les comarques responsabilitat de Diputació. Pel que fa a la gestió de l’aigua, s’han valorat danys per valor de 500 milions d’euros en el cicle integral de l’aigua i es continua treballant en col·lectors i depuradores, amb un conveni de 35 milions d’euros amb l’EPSAR.

El president de la Diputació, preguntat per l’apagó d’una hora durant la reunió del CECOPI del 29 d’octubre, ha assegurat desconéixer la incidència i ha reiterat la dificultat de recordar hores concretes aquell dia. Així mateix, ha assenyalat que no va haver avís del desbordament del barranc del Poyo fins que era massa tard i ha ssegurat que la comunicació amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va ser constant.