La Diputació de València entrega 43 vehicles, 24 furgonetes i 19 tot terrenys, als municipis afectats per la DANA

El Pla En Peu, un pla valencià d’ ajudes per a la reconstrucció, ha invertit 1.264.000 euros en estos vehicles que ha facilitat als pobles valencians afectats per la DANA i que ho havien sol.licitat.

És per això que Vicent Mompó, president de la Diputació, ha declarat en l’acte d’entrega simbòlic que es tracta d’ un projecte “ambiciós i necessari” amb una inversió històrica de 150 milions d’euros i que a més, respon de forma directa a les necessitats dels municipis.

Amb açò, Mompó ha destacat que els vehicles nous ajudaran a les localitats a recuperar-se abans i a recuperar la seua capacitat operativa. També ha volgut remarcar que açò va més enllà de l’ entrega de vehicles ja que amb esta acció aposten per la reconstrucció i sobretot per la unió i per l’esperança.

Així mateix, ha justificat que estem parlant de ferramentes imprescindibles per a que els pobles funcionen i per a que els veïns vegen la normalitat cada volta més prop afirmant que “no pararan fins que l’ últim municipi de la província haja recuperat la seua essència, la seua força i la seua capacitat per a mirar al futur amb optimisme”.

En este acte també l’ acompanyaven les vicepresidentes Natàlia Enguix i Reme

Mazzolari junt als representants municipals de la majoria dels ajuntaments que s’han pogut beneficiar dels vehicles.