La Diputació de València destina 80.000 euros a la inserció laboral femenina en vuit comarques

Ajudes de la Diputació per promoure la igualtat d’oportunitats: 19.000 euros per a Pactem Nord i 16.000 per a Ribera Baixa

La Diputació de València ha llançat una nova línia de subvencions destinada a promoure la inserció laboral de la dona, que es distribuirà entre vuit mancomunitats i el consorci Pactem Nord, arribant així a vuit comarques valencianes. Aquesta iniciativa, impulsada per l’àrea d’Igualtat sota la direcció de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha sigut aprovada amb una dotació total de 80.000 euros.

Les ajudes es repartiran amb més de 19.000 euros per a Pactem Nord, 16.000 euros per a la Mancomunitat Ribera Baixa i 12.000 euros per a la Mancomunitat Costera-Canal, mentre que la resta es destinarà a les mancomunitats de l’Horta Sud, l’Horta Nord, Vall d’Albaida, Tierra del Vino, la Serranía i la de Serveis Socials AMABS. Enguix ha destacat la importància de passar de les paraules a fets reals que promoguen la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

A més, la vicepresidenta ha subratllat que aquestes subvencions representen un avanç en la construcció d’un eix de igualtat que caracteritza la gestió de la Diputació, complementant altres mesures per a combatre la violència contra les dones i donar suport a les associacions feministes de la província.