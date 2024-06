Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, la Diputació de València ha aprovat en Junta de Govern una ajuda directa de 100.000 euros

Que incrementa en un 25% l’aportació a les agències de Nacions Unides que fan front a les crisis humanitàries provocades per situacions de guerra en diferents països

D’una banda, la delegació de Cooperació Internacional ha concedit una subvenció de 50.000 euros a UNRWA, l’agència de l’ONU per als refugiats de Palestina a Orient Mitjà, amb l’objectiu d’oferir ajuda alimentària a la població palestina més vulnerable en la Franja de Gaza, després de l’ofensiva d’Israel del passat mes d’octubre.

D’altra banda, es destinaran 50.000 euros a ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. Aquesta subvenció anirà destinada al projecte de protecció i ajuda humanitària ia per a la població víctima de desplaçament a Lemen.

La Diputació de València ve col·laborant amb ACNUR en el projecte d’ajuda humanitària a Iemen des de 2019, amb diferents subvencions que superen els 200.000 euros i que han servit, per exemple, per a distribuir kits d’articles bàsics com a mantes, sabó, poals, mosquiteres i utensilis de cuina.