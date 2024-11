La Diputació de València ha iniciat este dimarts els treballs d’extracció de fang i residus en soterranis i garatges afectats

Amb un pressupost de quasi 7 milions d’euros per a fer front a esta emergència sanitària.

La Diputació de València lidera l’extracció de fang i residus en municipis afectats per una emergència sanitària

Les tasques inclouen la retirada d’aigua estancada, fang, vehicles i residus, així com la desinfecció dels espais. El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat la importància d’actuar amb rapidesa, tot i no ser competència de la institució, i ha criticat la falta d’implicació de l’executiu central.

També ha reclamat més efectius de l’UME per a accelerar les actuacions.

Les intervencions afecten 661 emplaçaments, principalment a municipis de l’Horta Sud com Paiporta, Alfafar i Massanassa, així com Algemesí, a la Ribera Alta. Els treballs prioritzaran la salubritat i la seguretat dels treballadors, i seran coordinats per la Diputació, tècnics municipals i empreses especialitzades.