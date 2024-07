La Diputació de València porta el cinema a 19 platges de la província este estiu

La corporació reprén el seu popular programa estival ‘Cinema a les platges’ i ho amplia incloent projeccions en platges d’interior

El diputat de Turisme, Pedro Cuesta, destaca que “la iniciativa potenciarà els destins d’interior i la sensibilització mediambiental al mateix temps”

La Diputació de València portarà el cinema a 19 platges de la província este estiu amb el programa ‘Cinema a les Platges’, en col·laboració amb els ajuntaments participants, reprenent així el popular programa estival de la corporació per a la temporada turística alta i ampliant-lo en obrir-lo a destins d’interior.

Així ho ha anunciat el diputat de Turisme de la institució provincial, Pedro Cuesta, que ha destacat que ‘Cinema a les Platges’ permetrà als espectadors en general “disfrutar de les platges tant de dia com de nit”, perquè suposarà una oferta d’oci atractiu i gratuït per a residents i visitants dels municipis en què es realitzen les projeccions de pel·lícules a la nit.

“En definitiva, amb estes accions volem oferir experiències singulars que complementen l’oferta turística local existent i on el visitant interactue, participe de l’esdeveniment i consumisca així els productes turístics, gastronòmics i artesanals dels municipis valencians, coneixent de primera mà la diversitat d’opcions que oferix la província i donant-los un valor afegit”, ha explicat.

Cuesta també ha volgut destacar que el nou disseny del programa provincial cerca “potenciar l’interior de la província en incloure ja platges continentals o destins d’interior, alhora que incrementar la sensibilització mediambiental de la població valenciana”, aspecte que es treballarà en col·laboració amb el Servei de Platges de la Diputació de València.

“L’interior de la nostra província és clau a l’hora d’oferir al visitant una completa i variada, alhora que desestacionalitzada, oferta turística, i este programa també complementa altres accions que des de la Diputació duem a terme per a revitalitzar l’interior de la província i el seu desenvolupament, donant-lo a conéixer i lluitant alhora contra la seua despoblació, com és el programa Fem Poble de Turisme contra la Despoblació”, ha apuntat.

Platges i pel·lícules

El programa de ‘Cinema a les Platges’ 2024 contempla un total de 43 projeccions entre els mesos de juliol i agost, entre els quals figura per primera vegada la platja continental de Playamonte a Navarrés, municipi de l’interior de la província de València, certificada amb bandera blava.

Les cintes es podran veure, a més, a les platges de La Patacona (Alboraia), Tavernes de la Valldigna, Els Plans (El Puig de Santa María), Pau Pi (Oliva), Port de Sagunt (Sagunt), Meliana, Puçol, Mareny de Barraquetes, La Llastra (Sueca), Canet d’en Berenguer, Platja Nord (Gandia), Bellreguard, El Perelló, Daimús, Piles, Xeraco, Platja Sud (Pobla de Farnals), i Sant Antoni (Cullera).

La cartellera prevista inclou títols com Super Mario Bross, Robot Dreams, E.T., La Patrulla Canina, Barbie, Campeonex, Ocho apellidos marroquís o Vaya Vacaciones.

A més de la pel·lícula programada per a cada sessió de ‘Cinema a les Platges’, des de la pantalla també s’emetrà informació audiovisual sobre la cura del medi ambient i les platges.

En cadascuna de les sessions de cinema s’habilitarà per la nit (per a no molestar als usuaris de les platges) una pantalla inflable especial per a esta mena de projeccions en entorns naturals, que fa innecessària qualsevol estructura o base afegida sobre l’arena i evita qualsevol tipus de residu en desmuntar-la. Es retirarà la mateixa nit després de l’exhibició, deixant l’entorn igual que estava al principi, i els espectadors veuran la pel·lícula des de la mateixa arena.

Prop del lloc de projecció se situarà un punt d’informació turística amb personal d’atenció al públic i dos pantalles tàctils amb informació turística de tota la província, així com amb vídeos promocionals dels seus municipis, amb especial reforç dels destins d’interior. Estes accions tenen el doble objectiu d’oferir una oferta turística d’oci complementària a la de sol i platja, i crear sinergies costa i interior amb el públic assistent.

Més informació en www.turisme.dival.es.