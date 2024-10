La Diputació de València renovarà la il·luminació de la Plaça de Bous de València amb una inversió de 1,2 milions d’euros

La Diputació de València modernitzarà per complet la il·luminació de la Plaça de Bous de València amb una inversió de 1,2 milions d’euros.

La posada en marxa del projecte, consensuada amb l’empresa que gestiona la plaça, respon entre d’altres raons a l’adequació a la normativa europea sobre il·luminació en recintes públics.

Així, l’objectiu principal de la renovació de l’enllumenat és incrementar la seguretat de la plaça i millorar la visibilitat dels espectacles que se celebren.

Els treballs començaran a executar-se al juny del 2025 i està previst que acaben al febrer de 2026, abans la Fira Taurina de Falles, de manera que els únics cicles que quedarien afectats són les fires de juliol i octubre de 2025.

El projecte inclou, entre d’altres, la substitució dels actuals focus de llum que il·luminen l’arena per nous equips led, així com la substitució del fals sostre de canyís per pladur en la segona andanada, l’eliminació de la safata elèctrica perimetral i la recuperació de la biga perimetral de fusta.

D’altra banda, es durà a terme la renovació de tota la il·luminació tant dels corredors com de les escales de l’interior de la plaça, ressaltant elements ornamentals per destacar el valor patrimonial de l’edifici. Finalment, s’escometrà la instal·lació de detectors d’incendis davall de la coberta, connectats les 24 hores del dia al Centre de Coordinació de la Diputació de València.

Amb tot, aquest projecte pretén adaptar la Plaça de Bous de València als nous temps, aconseguint a més un estalvi del 25% de potència elèctrica amb la nova instal·lació.