La Diputació de València homenatja María Pérez, doble medallista olímpica dels Jocs de París 2024.

El president Vicent Mompó destaca el suport institucional al València Club d’Atletisme i la promoció de l’esport femení.

La Diputació de València ha rendit un merescut homenatge a la marxadora María Pérez, doble medallista olímpica en els Jocs Olímpics de París que van tindre lloc este estiu. El president de la corporació, Vicent Mompó, al costat del diputat d’Esports, Pedro Cuesta, ha rebut a l’atleta granadina del València Club d’Atletisme, que el seu principal patrocinador és precisament la institució provincial.

La campiona olímpica, acompanyada pel president del València Club d’Atletisme, Rafael Blanquer, ha acudit al Saló de Plens per a firmar en el Llibre d’Honor de la Diputació, amb la presència en tot moment de les dos medalles que va obtindre en la cita parisenca. L’atleta ha contat la seua història amb l’esport i qué suposa ser una esportista d’elit.

L’atleta granadina ha posat l’accent en la “importància que té el suport que brinden institucions com la Diputació als clubs esportius, tant de base com d’elit.

El president de la Diputacióe ha assegurat “el suport de la corporació a un club com el València Club d’Atletisme, que aposta per les dones, que dona visibilitat a la província, i que a més oferix un magnífic rendiment és per a la Diputació un gran orgull.

Vicent Mompó ha obsequiat a la marxadora olímpica amb un trencadís de la Fundació Espurna, amb la imatge de la Senyera.