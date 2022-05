Més d’una vintena de presidents i presidentes de diputacions, capítols i consells insulars es donen cita a València per a abordar assumptes com el repte demogràfic i la gestió dels fons europeus



El president Gaspar i la seua homòloga en la Diputació de Barcelona, Núria Marín, coincideixen amb el cap del Consell, Ximo Puig, en la importància de la col·laboració institucional per a resoldre els problemes de la ciutadania “amb la major proximitat possible”

La Diputació de València es converteix aquests dies en seu del municipalisme com a amfitriona de la V Conferència de Presidències de Diputacions, Capítols i Consells Insulars, que se celebra en el Centre Cultural la Beneficència. L’acte inaugural de la trobada, en el qual participa més d’una vintena de presidents i presidentes provincials, ha tingut lloc aquest dijous a la Sala Alfons el Magnànim, on es desenvolupen les jornades de treball sobre assumptes com el repte demogràfic o la gestió dels fons europeus per a superar la crisi causada per la pandèmia.

En paraules del president de la Diputació de València, Toni Gaspar, “aquesta reunió de representants provincials és molt oportuna perquè arriba després de dos anys de restriccions per la Covid i amb la màxima expectació per a projectar a la societat proposades i compromisos sorgits del debat polític, amb la capacitat que tenen les diputacions, capítols i consells insulars per a transformar i millorar la vida de les persones”.

Gaspar ha mostrat la seua satisfacció per acollir a València aquest esdeveniment cim de l’activitat municipalista, en una setmana commemorativa pel bicentenari de moltes diputacions, i ha reivindicat la capacitat de reacció d’aquestes institucions “des del primer moment de desconcert que vivim amb la pandèmia, prestant les primeres ajudes als nostres pobles i posant en valor el transcendental paper del Govern d’Espanya i les comunitats autònomes”. Ara, continua l’amfitrió de la trobada provincial, “hem d’afrontar reptes tan importants com el demogràfic, l’ecològic, el digital, la igualtat de gènere o el finançament”, i tot partint de la base de “l’autonomia municipal, sense besamans ni arbitrarietats i reduint la burocràcia estèril”.

La col·laboració institucional també és clau per al president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha destacat el treball conjunt que realitza el Consell amb les diputacions de València i Castelló a través de “un Fons de Cooperació Municipal pioner que ha incrementat la liquiditat dels ajuntaments i que reforça l’essència municipalista del govern autonòmic”. Puig ha posat en valor “el treball que realitzen les diputacions, institucions bicentenarias fonamentals que van ser creades precisament com a antítesis del centralisme, i que són fonamentals per als milers de pobles que, sense la seua ajuda, tindrien complicat mantindre els serveis bàsics i la qualitat de vida per a les persones que els habiten”.

Per part seua, la presidenta de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Democràcia i Govern Local, Núria Marín, ha indicat que “després de passar dues crisis seguides, una sanitària i una altra derivada de la recent guerra d’Ucraïna, els governs intermedis, com a institucions de proximitat, tenim un paper fonamental per a avançar cap a la recuperació”, i ha citat grans reptes com “el compliment dels ODS i l’agenda 2030, com a elements transversals perquè ningú es quede arrere en aqueix camí que afrontem amb optimisme i motivació”.

Repte demogràfic i fons europeus

Organitzat per la Diputació de València al costat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Fundació Democràcia i Govern Local, aquesta cinquena trobada de presidències provincials pretén aprofundir en el repte demogràfic posant en comú les experiències de les diferents administracions en la lluita contra la despoblació. Responsables de diputacions, capítols i consells insulars participaran en la taula de treball prevista per a la matinal del divendres al costat d’Elena Cebrián, secretària autonòmica de Cohesió Territorial i Polítiques contra la Despoblació de la Generalitat.

L’altre gran tema inclòs en l’agenda de la conferència és la gestió dels fons europeus i la importància de la transformació digital perquè aquests tinguen l’efecte desitjat en la recuperació de la pandèmia. El catedràtic de Geografia Humana de la Universitat i ex conseller d’Educació, Joan Romero, presentarà la segona taula de treball del divendres, en la qual participaran igualment presidents i presidentes de les institucions supramunicipals que donen sentit a aquesta trobada en clau municipalista.

Abans, els catedràtics en Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona Alfredo Galán i Joaquín Tornos han protagonitzat la conferència inaugural aquest dijous, mentre que el propi Galà, director de la Fundació Democràcia i Govern Local, i el professor de Dret Administratiu en la Universitat de Santiago de Compostel·la, Marcos Almeida, s’encarregaran de donar forma a la declaració conjunta amb les conclusions de la trobada, una vegada completades les taules de treball.

La V Conferència de Presidències de Diputacions, Capítols i Consells Insulars comptarà a més amb l’assistència de la delegada del Govern en la Comunitat, Gloria Calero; la secretària general de Coordinació Territorial del Govern d’Espanya, Miryam Álvarez; el secretari general de la FEMP, Carlos Daniel Casares; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro; vicepresidents i diputats de les institucions participants i la corporació provincial valenciana al complet, inclosos els seus habilitats nacionals.

