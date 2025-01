La Diputació és reuneix en els pobles que no han rebut ajuda per part de la Fundació de Amancio Ortega

El president de la corporació provincial, Vicent Mompó i la vicepresidenta segona, Reme Mazzolari, s’han reunit amb les alcaldesses i els alcaldes de Quart de Poblet, Loriguilla, Riba-Roja, Vilamarxant i Camp de Túria

Per a estudiar com ajudar a estes localitats que no s’han vist beneficiades per les ajudes de la Fundació de Amancio Ortega.

La Diputació de València va facilitar a la Fundació un primer llistat de localitats més afectades en el que no estaven inclosos estos municipis i que va ampliar posteriorment.

En tot cas, Vicent Mompó, ha confirmat que buscaran la fórmula per a ajudar als municipis que estan dins dels criteris establerts i han oferit als ajuntaments dels pobles afectats per la DANA un model de bases reguladores per a que puguen adaptarlo a les seues necessitats a l’hora de gestionar les ajudes d’ esta fundació.