La Diputació i l’UME obrin el pont de Buñol també per a vehicles pesants

La Diputació de València i la Unitat Militar d’Emergències (UME) han obert este dilluns el pont de Buñol, que connecta el municipi amb Yátova, Alborache i Macastre per la CV-425, també per a vehicles pesants.

“És una infraestructura clau per al transport públic i el de mercaderies”, ha destacat el president de la Diputació, Vicent Mompó, qui ha explicat que és “una via utilitzada diàriament per a accedir a centre educatius i a l’abocador de Dos Aguas”.

El viaducte estava obert de manera provisional des del dimarts passat gràcies a l’estructura prefabricada instal·lada per l’UME. Este accés provisional permetia el transport de vehicles de fins a 80 tones. “Tant el treball de l’Exèrcit com el de la Diputació s’ha fet en temps rècord”, ha subratllat Mompó, al mateix temps que ha posat en valor “la col·laboració i coordinació entre institucions per a avançar en la reconstrucció dels danys causats per la DANA”.

En la mateixa línia, ha detallat, “l’Exèrcit va alçar la passarel·la sobre el terreny condicionat pels operaris de Carreteres de la Diputació, que en menys d’una setmana han realitzat el condicionament i la pavimentació”. S’estima que la construcció del pont original estiga en uns tres mesos.