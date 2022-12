El projecte posat en marxa per l’àrea de Carreteres de la corporació contempla la renovació del ferm de la CV-425 i la CV-381, en la demarcació de Buñol, i de la CV-541, a Tous

Els treballs tenen una duració estimada de sis mesos i compten amb un pressupost total de 2,1 milions d’euros

La Diputació de València ha iniciat les obres per a renovar i millorar el ferm d’un total de tres carreteres pertanyents a les comarques de l’Hoya de Buñol, la Serranía i la Ribera.

Es tracta de la CV-425 al seu pas pels termes municipals de Macastre, Yátova i Dos Aguas (Hoya de Buñol); la CV-381 que recorre els municipis de Chiva, Cheste (Hoya de Buñol) i Gestalgar (la Serranía); i la CV-541, en la localitat de Tous (la Ribera Alta).

Els treballs projectats per l’àrea d’Infraestructures que dirigix Rafa García se centren en millorar i reforçar el ferm, dur a terme la neteja de les cunetes i en la instal·lació de noves barreres de seguretat i senyals tant verticals com horitzontals. El que es pretén amb este projecte és incrementar la seguretat del trànsit en les diferents vies objecte d’actuació. El pressupost total de les obres ascendix als 2,1 milions d’euros, i compten amb un termini estimat d’execució de sis mesos.

Per a reforçar els ferms s’emprarà asfalt no convencional i de poca grossària amb l’objectiu de millorar els processos de fabricació i posada en obra, reduint emissions de CO₂ i transport, i augmentant al seu torn la seua vida útil.

A més d’esta renovació, en la CV-425 es millorarà l’accés a la urbanització de la font del Mico en Alborache. Per a això, es procedirà a la substitució de l’actual intersecció per una altra semi-giratòria tancada, amb carril central d’espera en sentit Buñol, amb la finalitat de facilitar el gir a l’esquerra per a incorporar-se a la urbanització per qualsevol dels dos camins que donen accés. Així mateix, en sentit Alborache, s’ha disposat un carril d’eixida a la dreta per a resoldre la incorporació a la urbanització des de la carretera.