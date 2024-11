La Diputació inicia les obres del camí d’accés per a fer transitable el pont de Buñol muntat per l’UME

El viaducte alçat amb estructures prefabricades, apte per a vehicles de fins a 80 tones, connectarà Buñol amb Yátova, Alborache i Macastre fins que la Diputació acabe de reparar la infraestructura danyada

La vicepresidenta segona i responsable de Carreteres, Reme Mazzolari, avança que el pont provisional “estarà en servici abans del dilluns, la qual cosa permetrà recuperar l’accés a transportistes i l’autobús públic”

La Diputació de València inicia els treballs per a condicionar el camí d’accés al pont provisional muntat per la Unitat Militar d’Emergència (UME) a Buñol. El viaducte instal·lat amb estructures prefabricades, amb capacitat per a suportar vehicles de fins a 80 tones, permetrà restablir la connexió de Buñol amb Yátova, Alborache i Macastre per la CV-425, interrompuda a causa de la DANA, fins que els operaris de Carreteres de la Diputació reparen la infraestructura danyada.

La vicepresidenta segona i responsable de Carreteres, Reme Mazzolari, avança que el pont provisional “estarà en servici abans del pròxim dilluns, una vegada completem els treballs d’adequació i pavimentació dels accessos per a fer-ho transitable”. Mazzolari ha destacat “la rapidesa amb la qual l’Exèrcit ha alçat el viaducte sobre el terreny condicionat pels operaris de Carreteres de la Diputació, la qual cosa permetrà recuperar el servici d’autobús a Buñol i facilitar l’accés als transportistes, que amb els danys causats per la DANA el tenien restringit”.

En la mateixa línia, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha posat en valor el treball realitzat pels militars i la importància de “la col·laboració entre institucions i amb tots els ens, cossos i forces de seguretat per a oferir una resposta eficaç als municipis i a les persones que s’han vist afectades per la catàstrofe natural”. En el cas concret de les carreteres, “des de la Diputació portem treballant des del primer moment per a restablir al més prompte possible el trànsit en totes les vies de la xarxa provincial, encara que algunes d’elles portaran més temps, com és el pont que travessa el riu al costat de la cova del Turche, i per això hem buscat solucions temporals però molt efectives”.

La Diputació de València va aprovar d’urgència obres de reparació de carreteres danyades per la riuà per aproximadament 20 milions d’euros, més altres 12 milions per a iniciar la reconstrucció dels ponts d’accés a nuclis urbans devastats per la DANA. Estes quantitats s’ampliaran amb el pressupost de 2025 en el qual treballa la Diputació perquè veja la llum com més prompte millor, amb vista a que es puguen anar executant les obres necessàries per a la reconstrucció d’estes infraestructures bàsiques.

Pont clau en les comunicacions

El pont de Buñol no sols és important en la comunicació del municipi de l’Hoya amb els pobles veïns. També és “una infraestructura clau per al transport públic i el de mercaderies, així com en l’accés dels camions a l’abocador de Dos Aguas”, explica la diputada de Carreteres, qui estima el període de reconstrucció del pont original en uns tres mesos. El més immediat “és el condicionament i la pavimentació dels accessos a la passarel·la instal·lada per l’UME per a restablir el servici en els pròxims dies”, apunta Reme Mazzolari.

La titular provincial d’Infraestructures s’ha referit igualment a una altra de les actuacions d’urgència previstes per la Diputació, en este cas “altre pont provisional que l’UME muntarà en la CV-336 en Riba-roja, una carretera de la Diputació, que ja està fent els treballs de preparació del terreny perquè l’Exèrcit procedisca a la instal·lació”.